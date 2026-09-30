За 9 месеца Ива Михайлова 8 пъти чу "Не!" да се лекува в България, институции и партии единни в каузата да я спасят

Медиците в Скопие не могат да помогнат за гръбнака на младата жена, пострадала в катастрофа, но в Северна Македония политическата "диагноза" отново взе връх над медицинската

Вече девет месеца българката Ива Михайлова, зад която застанаха законодателната, изпълнителната и президентската власт, чака за операция на гръбнака. 23-годишното момиче получи осем отказа за лечение в чужбина от съда в Северна Македония. Поредното съдебно заседание бе този понеделник. В страната лекарите нямат капацитета да ѝ помогнат, но политическата “диагноза”, която съпътства това дело, явно заглушава медицинската.

Историята на Ива започва още в края на миналата година, но придоби популярност това лято, когато темата беше повдигната и институционално - депутати ходиха на делата ѝ в Северна Македония, а президентът Илияна Йотова и външната министърка Велислава Петрова се обърнаха към международната общност. И дори в предизборна обстановка каузата на младата жена обединява партии и институции в България.

Всичко започва, когато на 7 октомври 2025 г. Ива участва в тежка катастрофа край родния си град Кочани. Блъска се в кола с 4-ма пътници, един от които загива на място, а Ива е заклещена в колата, вследствие на което получава тежки увреждания на два прешлена и на гръбначния стълб. Първоначално« е отведена в болницата в Кочани заедно с хората от другата кола. Там казват, че ѝ няма нищо, но по нейно настояване е откарана в болница в Скопие. Там остава четири дни, а през това време я пази полиция. Властите веднага ѝ отнемат документите - и българските, и македонските, забраняват ѝ да напуска Кочани и я поставят под домашен арест още преди да има повдигнато обвинение и да започнат делата.

Оказва се, че травмата на гръбнака ѝ е сериозна и в Скопие не могат да ѝ помогнат. От болницата “Майка Тереза” предоставят документ, в който тези обстоятелства са обяснени официално, и насочват 23-годишното момиче да замине за операция в чужбина, като препоръчват България, Турция или Израел.

Първата молба за разрешение за лечение в чужбина Ива подава в началото на януари, но ѝ отказват с мотива, че трябва да предостави още медицински документи. С подобни мотиви са отхвърлени и следващите две молби. През май съдът иска от нея да представи становище от лекарски консилиум. В отговор тя предоставя документ от болницата “Майка Тереза”, в който пише, че трябва да се лекува по метод, който не се предлага от болниците в РСМ. Пред български медии момичето разказва, че такова лечение в Скопие не се предлага нито в държавни, нито в частни болници.

Делото тръгва на 6 юли в Основния съд в Кочани, а до края на лятото мина и на втора и трета инстанция. Оказва се обаче, че има сериозни противоречия в показанията, както и обвинения, че прокурорът се опитва да повлияе над единствения пряк очевидец Дейвид Кръстов.

Според обвинението на прокуратурата Ива е навлязла в насрещното с превишена скорост. Има обаче и две независими автоекспертизи на адвокатите ѝ, които показват обратното: според едната насрещният автомобил е навлязъл с 90 см в нейното платно, а според другата - с 95 см, което според експертите е и причината за катастрофата. На пътя е имало цивилна полицейска кола, която Ива познавала от града. Те спрели автомобил за проверка, а пътуващият след тях опитал да ги заобиколи и така се блъснал в Ива.

Единственият пряк свидетел Дейвид Кръстов също казва пред съда, че Ива е карала в лентата си. Разпитан е и полицаят Антонио Гигов, който признал, че не е видял момента на сблъсъка.

След третото съдебно заседание имаше и протести пред съда в Кочани и пред посолството на РСМ в София.

Още през март Ива е потърсила помощ от българското посолство в Скопие. Държавата ѝ наема адвокат от РСМ, помага с документите и транспорта им. След това през юни президентът Илияна Йотова разговаря с колежката си Гордана Силяновска и външния министър Тимчо Муцунски, но те отказали съдействие, понеже в РСМ имали независима съдебна система. Йотова дори е предложила България да изпрати лекарски екип, който поне да прегледа Ива. След това написа и писмо до Силяновска, но то остана без отговор.

През август българските евродепутати излязоха със спешен апел към ръководството на Европейския съюз. “Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи”, коментира премиерът Румен Радев на следващия ден.

И след тези реакции Апелативният съд в Щип излезе с осмото “не” на лечението на Ива в чужбина. Това провокира и реакция на външното ни министерство, според която подходът на македонското правосъдие е “нехуманен”.

В началото на септември премиерът Християн Мицкоски призова България да екстрадира и върне в РСМ бащата на Ива - Симеон, който е осъден на 12 г. затвор за опит за убийство. Съдът го призна за виновен за поставено взривно устройство срещу бодигард на бившия шеф на контраразузнаването. Но тъй като той има и български паспорт, отговорът на София е, че не може да екстрадира свои граждани.

Преди седмица президентът Йотова отнесе въпроса и до генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

С времето състоянието на Ива се влошава и тя получава частична парализа на крака, а сега е заплашена от трайни увреждания.

Изпитвам доста силни болки. И тук няма как да ми помогнат. Даже болкоуспокояващите вече не помагат. Не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилни стоят по цял ден пред къщата ми. Дронове също летят над къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големият престъпник, каза Ива пред Нова тв в неделя, ден преди четвъртото заседание по делото. През месеците преди това е разказвала как пред дома ѝ постоянно има полиция, а над него летели дронове.

Заседанието в понеделник продължи над 10 часа и на него присъстваха депутати от “Прогресивна България”, ГЕРБ, ДБ. За там тръгна и шефът на комисията за българите в чужбина Ангел Георгиев от “Възраждане”, но е бил спрян на границата (виж блицинтервю долу). Във вторник вечерта от МВнР съобщиха, че временно управляващият посолството на Северна Македония в София е била извикана в заради отказа на компетентните местни институции да допуснат на 27 септември в страната Ангел Георгиев. Съдът така и не излезе с решение и насрочи следващо заседание на 9 ноември. В залата момичето казва, че се чувства, все едно държавата я държи за заложник. Адвокатите ѝ вече предупредиха, че предстои да се обърнат и към Европейския съдът по правата на човека. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ Снимка: Фейсбук

Ангел Георгиев, шеф на комисията за българите в чужбина: Премиерът и председателят на НС могат да поискат лечение за Ива

- Г-н Георгиев, може ли България официално да се обърне към македонските власти, за да пуснат Ива Михайлова да се лекува у нас? Има ли механизъм, по който България може да защити гражданите си в чужбина?

- Може и е редно директно министър-председателят да изиска това от премиера на РСМ. Същото може да направи и г-жа Доцова като председател на парламента.

- Знаете ли дали РСМ продължава да отказва лечение на Ива само у нас, или и в трети страни, като Турция и Израел?

- РСМ отказва и у нас, и в трети страни. Турция и Израел също са възможни опции.

- Президентът и евродепутатите ни запознаха ръководителите на ЕС, Илияна Йотова разказа за проблема на върховния комисар на ООН по правата на човека и на генералния секретар на Съвета на Европа. Имате ли информация за международен отзвук и дипломатически натиск?

- До момента такава информация не е достигала официално до мен или до комисията. Следва да запитате г-жа Йотова.

Още по време на преговорите по последния доклад на ЕП за РСМ Станислав Стоянов (и Ивайло Вълчев) поставиха въпроса за случая с Ива Михайлова и отношението към нея. На 16 юни Стоянов спомена случая и от трибуната на ЕП, като го посочи в контекста на последиците от насаждания в продължение на десетилетия говор на омразата срещу България и българите в РСМ.

През август по инициатива на Стоянов и Вълчев беше изпратено писмо, подписано от всички български евродепутати, в което подробно беше представен случаят с Ива Михаилова. Писмото беше разпространено до всички членове на ЕП, както и до ръководството на ЕП, ЕК и Съвета на ЕС, с цел европейските институции да бъдат подробно информирани за случая.

Стоянов неколкократно е разговарял лично с Ива Михайлова и следи отблизо развитието на случая и информацията за предприеманите спрямо нея действия. Работата по темата продължава и в момента. Поддържаме въпроса на вниманието на ЕП и активно информираме представителите на всички парламентарни групи за новите развития около случая с Ива Михайлова.

- Дори и да се стигне до решение на Европейския съд по правата на човека, няма ли да е твърде късно за здравето на Ива? Каква е следващата възможна стъпка освен съда в Страсбург?

- ЕСПЧ действа изключително бързо, така че не би трябвало да е твърде късно. Но след него няма други механизми, освен международен натиск.

- Водите ли такива разговори с колегите си в комисията по политиките за българите извън страната, на която сте председател?

- Водим всякакви разговори и най-важното е, че макар и трудно, се ангажираха с това и депутати и от други парламентарни групи. Припомням, че на свикана от мен комисия през лятото голяма част от тях, дори тези, които щяха да работят по това време, не се появиха.

- Разбрахте ли вече колко и по какво дело дължите разноски, за да не ви допуснат през границата за поредното заседание на съда в понеделник? Ще предприемете ли действия за недопускането ви в РСМ и какви?

- Не съм разбрал, нямам никакви официални документи. Ще обжалвам решението за недопускането ми, имам 8-дневен срок.