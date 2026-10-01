“Къщата на ужасите” в Копривщица - изтезанията на обвиняемите за убийството на Луканов

През 2006 г. Юрий Ленев показва публично документи, за които твърди, че са доказателство за изтезанията на обвиняемите в тайната вила на МВР

Военният съд оправдава тримата полицаи, но Страсбург осъжда България да му плати 27 хил. евро

На 11 юни 2006 г. Юрий Ленев - един от подсъдимите по делото за убийството на бившия премиер на България Андрей Луканов, взривява България, като показва в медиите документи, за които твърди, че са доказателство за разпитите му чрез изтезания в секретна вила на МВР в Копривщица.

До този момент т.нар. Къща на ужасите, както става известна вилата покрай случая “Луканов”, се споменава само в журналистически разследвания. Още в края на 1999 г. Ленев сигнализира властите, а Софийската военна прокуратура започва разследване срещу полицаите, участвали в задържането и предполагаемото му отвеждане в сградата.

На 5 януари 2000 г. са повдигнати обвинения на трима полицаи от НСБОП: Илия Антонов, Стефан Гъров и Кирил Пенков, за нанасяне на лека телесна повреда при изпълнение на служебните им задължения. Едва в края на 2005 г. обвинителният акт е внесен в съда. На 28 февруари 2006 г. започва съдебният процес. На 30 октомври 2006 г. съдът оправдава Антонов поради липса на извършено престъпление, а Пенков и Гъров заради това, че деянията им не съставляват престъпление. Прокуратурата протестира решението, а Ленев също го обжалва.

Затова през 2006 г. Ленев решава да покаже документите за изтезанието му в студиото на Би Ти Ви и от тях се вижда, че разрешението за провеждане на “специалното мероприятие” е подписано от тогавашния министър на вътрешните работи Богомил Бонев на 8 юни 1999 година. В предоставения материал обаче ясно личи подправяне на дати и разминаване в сроковете на възложената задача.

Юрий Ленев на излизане от следствения арест.

Юрий Ленев не дава обяснение защо точно той е бил привлечен като обвиняем. Цитира обаче текст от секретното разпореждане. “...Обектът е участвал в тежко криминално престъпление”, тоест някой е решил, че аз съм съучастник, без да има доказателства”. И разказва за упражненото над него насилие в къщата в Копривщица: “Много бой отнесох, белезите си ги нося. Като погледна Република България и ми идват много мрачни мисли”.

На 2 октомври ще се навършат 30 години от убийството на Андрей Луканов. СНИМКИ: АРХИВ

Според него от шефа на отдел “Убийства” по онова време Ботьо Ботев там са изтезавани и Алексей Кичатов, Георги Георгиев и Александър Русов – сочен за физическия извършител на убийството. Никой не твърди обаче, че и четиримата са били малтретирани във вилата в една и съща степен или че всички описани мъчения са доказани за всеки от тях. Най-подробно описани са обстоятелствата около Юрий Ленев.

Ботьо Ботев категорично оспорва названието “Къща на ужасите”. През 2007 г. той заявява, че то е несъстоятелно, и защитава действията на разследващите.

Криминалистът Ботьо Ботев

След изнасянето на документите Юрий Ленев предупреждава, че ще съди държавата за нанесените му вреди. Той наистина подава жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Подробности за процеса се пазят в материалите “Ленев срещу България” в публикация на Българския хелзинкски комитет. Според нея Юрий Ленев, който е бил шофьор на бизнесмена Ангел Василев, обвинен за поръчител на убийството на Луканов, е задържан по подозрение в съучастие на 1 юни 1999 г. По-късно той описва пред българските съдилища как е отведен до Копривщица с качулка на главата. В показанията си той разказва, че още по време на транспортирането дотам е удрян с юмруци и твърди предмети. При пристигането си във вилата е бил бос, тежко наранен и с качулка. Твърди, че е бил влачен по стълби и оставен на твърд под. Описва притискане на пръстите с твърди предмети и забиване на остър предмет под ноктите.

Той посочва още, че по време на задържането му във вилата на МВР спрямо него са използвани специални разузнавателни средства, без за тях да е получено разрешение по предвидения в закона ред. След разпита в Копривщица Ленев е отведен обратно в София, където е задържан по обвинение в съучастие в убийството на Луканов в ареста на Националната следствена служба.

На 4 декември 2012 г. Страсбург осъжда България за нарушение на забраната за изтезания по член 3 от Европейската конвенция и присъжда да плати на Юрий Ленев обезщетение от 27 хил. евро. Съдът отчита тежките наранявания, държането му с качулка и отвеждането му в тайна база на МВР за нощен разпит. ЕСПЧ установява и че българските власти не са провели ефективно разследване, което да доведе до установяване и наказване на виновните за мъченията.

Въпреки това и до днес има спорове дали “Къщата на ужасите” съществува. Но тя остана като символ на една от най-мрачните страници в разследването на убийството на Андрей Луканов, за който справедливост все още няма…