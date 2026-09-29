Заменяме 48 реликви за костите на цар Самуил (Обзор)

Радев връща лично на Мицотакис заграбено от гръцки манастири през 1917 г.

Възхитително, това е постижение от много висок характер, коментира историкът проф. Милияна Каймакамова

1112 г. след смъртта си цар Самуил се прибира в родната си София. Премиерът Румен Радев ще отде лично до Гърция със спартана, за да получи тленните останки - както на Самуил, така и на цар Гаврил Радомир и други членове на царското семейство, открити в същия саркофаг.

Ние пък ще върнем 48 реликви на. Те са от Светия манастир “Панагия Еикосифониси”, Светия манастир “Тимиос Продромос” в Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрити и са били пренесени в София през 1917 г. по време на Първата световна война. Досега те бяха част от колекцията ни и в Националния исторически музей.

Радев покани всички българи на 3 октомври в 12,30 ч, на площад “Батенберг” пред Княжеския дворец, за да посрещнат заедно тленните останки на цар Самуил, който четири десетилетия води титанична битка за съхраняване на българската държава. Да се поклоним пред великия владетел и с шествие да го изпратим в

последния му път към църквата “Света София”, където е кръстен”,

призова премиерът.

Събитието е историческо, защото стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил са още от 1965 г ., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки при изградената от цар Самуил базилика “Свети Ахил” в Малкото Преспанско езеро. Вече 6 десетилетия не са преставали усилията ни, разказа Радев. Премиерът Румен Радев покани всички българи да се поклонят и изпратят на шествие великия владетел в последния му път към църквата “Света София”. Снимка: Румяна Тонева

На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да благодаря на премиера на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавната визия, историческата смелост и волята за това споразумение, защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави, изтъкна българският премиер.

Великият български владетел ще бъде положен в специален саркофаг в църквата “Света София”.

Гръцките реликви пък ще бъдат изложени в Музея на византийската култура до 5 ноември 2026 г. После те ще бъдат доставени до Светите манастири “Тимиос Продромос” в Серес, “Еикосифониса” и Светата митрополия на Серес и Нигритис, в зависимост от произхода им.

Макар че усилия за връщането се водят още от 1965 г., както изтъкна и Радев, решаващият политически пробив всъщност прави правителството на Кирил Петков. Той директно предложи на Мицотакис сделката - връщане на останките срещу гръцки църковни реликви и ръкописи, съхранявани у нас. Президентът Георги Първанов пък прави първите сериозни дипломатически сондажи на най-високо ниво. Той многократно повдига въпроса пред гръцкия президент Каролос Папуляс.

А президентът Росен Плевнелиев през 2014 г. успява да убеди гръцката държава да извади останките от депата. Той организира първото държавно поклонение пред тях в Солун и превръща връщането на костите на Самуил в официална дългосрочна кауза на българските институции.

Още през 2015 г. легендарният кмет на Солун Янис Бутарис заяви в интервю за “24 часа”, че Гърция трябва да предаде костите на Самуил на българската държава.

Самуил е български цар и трябва да бъде погребан по християнски, каза Бутарис, който почина през 2024 г. и преживе не можеше да прогнозира кога ще дойде този исторически момент.

Ще съдействам, доколкото мога, но това е въпрос на договорка между двете държави, обясни Бутарис, който бе известен с приятелското си отношение към България. Именно той казваше, че

“няма македонски език, а на север от Гърция живеят българи”

Още един човек, който вече не е между нас, полагаше големи усилия тленните останки на Самуил да си дойдат у нас - проф. Божидар Димитров. Като директор на НИМ беше открил в един доскоро секретен фонд сребърно-златна мощехранителница, взета от манастир около Солун. В нея имаше костици на 4-ма светци - Харалампий, Пантелеймон, Дионисий Константинополски и Петка Епиватска. Проф. Димитров предлагаше да ги замени срещу костите на цар Самуил. Но не успя.

Какво по-хубаво да се върнат на България костите на цар Самуил - един велик владетел с много успехи, макар животът му да завършва трагично, коментира проф. Милияна Каймакамова, един от водещите специалисти в областта на средновековната българска историопис и изворознание. Като “възхитително” определи тя връщането на тленните му останки. Според изтъкнатият медиевист и дългогодишен преподавател по средновековна българска история от СУ актът е “постижение от много висок характер”. Проф. Милияна Каймакамова

Проф. Каймакамова припомни, че войните на Самуил през първия му период са успешни. Той използва заетостта на Византия на изток, за да разширява България. И е категорична, че е велик владетел, с много ясна политика, която следва тази на Симеон Велики, а преди това и на Борис. Именно на него дължим продължаването на култа на цар Св. Петър - пренася неговата популярност от Преслав в югозападните български земи.

