Погребват урната с праха на Калин Терзийски 9 месеца след смъртта му

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Урната с праха на писателя Калин Терзийски най-накрая ще бъде погребана - цели 9 месеца след кончината му на 23 януари. Причината за забавянето на полагането е в изчакването на решение на Министерството на културата, като лично Евтим Милошев е разрешил действието.

На 3 октомври от 11 часа ще се състои погребението на Централните софийски гробища.

Новината дойде от организаторката издателката Алина Караханова. По информация до този момент урната с праха на Терзийски се съхраняваше в дома на брат му. Молбата за разрешението е била подадена още по времето на Мариан Бачев, но така и не е била разписана, уточнява "Площад Славейков".

Единствената действаща писателска организация у нас – Съюзът на българските писатели, и нейният председател Боян Ангелов са се присъединили към инициативата и са изпратили писмо до МК в нейна подкрепа, допълни Алина Караханова.

Министерството на културата е отпуснало средства за паметна плоча, която ще бъде поставена върху нишата с праха на писателя.

На възпоменателната церемония ще присъства семейството на Калин Терзийски.

От семейството се надяват, че и почитателите на Терзийски ще присъстват, за да го почетат.

На Алеята на творците в Централните софийски гробища са погребани почти всички от новите ни класици: Йордан Радичков, Константин Павлов, Ивайло Петров, Валери Петров, Виктор Пасков, Николай Хайтов, Радой Ралин, Христо Фотев, Николай Кънчев, Георги Божинов, Генчо Стоев и др.