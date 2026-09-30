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Убиха бизнесмена Илиян Филипов при стрелба в Пловдив

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Илиян Филипов

Убиха собственика на най-голямата транспортна компания ПИМК и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов.

53-годишният бизнесмен е бил прострелян в главата.

Новината първо съобщи Нова тв, позовавайки се на свои източници. Запознати с разследването потвърдиха пред "24 часа", че простреляният е Филипов.

Подробностите около тежкото престъпление са оскъдни. Районът около местопрестъплението е отцепен, като движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите.

"Около 1 ч. е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал. На място е констатирана смъртта му, започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. Работят екипи от Областната дирекция на МВР в Пловдив и Главна дирекция "Национална полиция", съобщиха от МВР.

Илиян Филипов е създател и ръководител на ПИМК - една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството.

Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив. Той е свързан с „Ботев" (Пловдив) и е сред основните фигури около клуба. Името му е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев", известен сред привържениците като Колежа.

Очаква се МВР да даде официална информация за местопрестъплението, начина на извършване на убийството, евентуалните заподозрени и основните версии, по които работи полицията.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Илиян Филипов

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