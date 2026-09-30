Здравко Димитров за убийството на Илиян Филипов: Беше в прекрасно настроение, това е загуба за спортната общност

"Да се надяваме, че органите ще си свършат работата и виновниците ще получат заслуженото. На мача срещу Люксембург беше в перфектно настроение. По нищо не личеше, че се притеснява от нещо. Спортната общност губи много в лицето на Илиян Филипов",

Това каза бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров в сутрешния блок на Би Ти Ви за убийството на бизнесмена от града.

"Въпреки че някои хора пречиха, стадион "Пловдив" е факт и това е благодарение на него. Не мога да предполагам защо е убит. С него завършихме един от водните цигли в града. Когато кажеше нещо, го изпълняваше. Не е споделял за конфликти. Виждахме се по спортни мероприятия. Помагаше на болни хора. Той е всестранно развита личност", каза Димитров.

Сигналът за убийството е получен в 1 ч. през нощта от съпругата на Илиян Филипов. Засилено е полицейското присъствие в града. Очаква се брифинг на МВР и прокуратурата.