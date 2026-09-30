"Маркет линкс": 41,4% ще гласуват за Илияна Йотова, 21,9% - за Андрей Гюров

41,4% от избирателите, които ще гласуват на 25 октомври биха подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев на президентските избори. Това показва национално проучване, финансирано от "Маркет линкс" и Би Ти Ви, обяви в сутрешния блок на телевизията социологът Добромир Живков.

Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.

Костадин Костадинов и Петър Волгин събират 6,4%.

46% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще гласуват на президентските избори, но винаги има отклонения, посочи Живков.

Премиерът Румен Радев остава лидер на доверие сред политиците, но границите на доверие и недоверие се доближанат, показват данните на "Маркет линкс". Той има 44% доверие и 39% недоверие, показват данните от анкетите. Костадин Костадинов е с доверие от 18% и недоверие от 65%, а Божидар Божанов е с доверие от 10% и недоверие от 61%. Следват Ивайло Мирчев с подобни резултати. В дъното на класацията е Делян Пеевски с доверие на 5% и недоверие от 89%.

"При Радев има събиране на границите на доверие и недоверие. Тенденцията предсказва, че в следващите месеци ще има изравняване", обяви Добромир Живков.

Доверието в правителството пада, сочат данните на "Маркет линкс" - от 50% през май до 39% сега. В същото време се увеличава недоверието - от 24% тогава до 40% сега.

При предсрочни избори резултатът на "Прогресивна България" ще е 34,6% според проучването, ГЕРБ-СДС - 10,3%, ПП - 9%, ДБ - 7,2%, "Възраждане" - 5,4% и ДПС - 4,5%.

"Това управление губи обществена подкрепа. Вече дори намалява силата на Румен Радев. Икономическите страхове са много големи. Няма фактори, които да обърнат тази тенденция в следващите месеци", обобщи Живков. Доверието в Народното събрание също намалява, сочат данните на агенцията.

Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. То е финансирано от "Маркет линкс" и Би Ти Ви.