Освободиха от поста шефката на "Медицински надзор" Иванка Динева

Иванка Динева беше върната начело на агенцията през юни

Директорът на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" Иванка Динева е освободена от поста по лични причини. Това съобщи БТА, позовавайки се на информация от Министерството на здравеопазването.

Пред юни Иванка Динева беше преназначена на поста, след като директорът на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" д-р Атанас Атанасов бе освободен.

Решението е част от предприетите от министерството мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване на ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки, казаха тогава от здравното министерство.

Динева заемаше поста в периода 2023 г. - 2026 г. Сред основните задачи, възложени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове. Назначението на Динева цели да осигури необходимата приемственост по вече започнати международни контакти и инициативи, насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение и развитие на международното сътрудничество в тази област.

На 27 февруари тази година служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски освободи от директорския пост Иванка Динева. Сред мотивите за освобождаването й тогава беше необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани. На 17 март д-р Атанас Атанасов пое поста директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор"