Пловдив - град на футболните убийства

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На 30 септември 2026 г. Пловдив бе разтърсен от показно убийство на мажоритарния собственик на футболния клуб „Ботев" (Пловдив) и транспортен бос Илиян Филипов. Бизнесменът, който е съсобственик на една от най-големите логистични компании в страната („ПИМК") и ключов инвеститор в клуба, е бил прострелян смъртоносно в главата около 1:00 часа през нощта в квартал „Христо Смирненски".

Престъплението е извършено непосредствено след завръщането му от стадиона на клуба. Към момента градът е блокиран от полиция, а мотивите се изясняват.

Този случай допълва черната статистика на Пловдив, където през последните две десетилетия бяха показно ликвидирани поредица от спортни и футболни ръководители.

Убити президенти

Николай Попов – Мартеницата, бивш президент на „Локомотив" (Пловдив) на 2 март 2005 г.

Жестоко пребит и застрелян пред дома си в София. Версиите са свързани с натрупани дългове към подземния свят.

Георги Илиев, президент на „Локомотив" (Пловдив) на 25 август 2005 г.

Главният шеф на ВАИ Холдинг (ВИС-2) е ликвидиран от снайперист в заведението си „Буда бар" в Слънчев бряг пред очите на десетки свидетели, малко след като „Локомотив" побеждава ОФК "Београд" в евротурнирите.

Александър Тасев, президент на „Локомотив" (Пловдив) на 14 май 2007 г.

Бизнесменът, известен в бизнеса с череши и горива, е открит в София, кв. „Бояна", в автомобила си с два куршума в главата. Убийството става две години след това на Георги Илиев.

Убити членове на управата и вицепрезиденти

Георги Калапатиров – Жоро Италианеца, член на УС на „Локомотив" (Пловдив) на 6 април 1995 г.

Един от основателите на пловдивската силова групировка „Клуб 777" и представител на ВИС-2. Влиза в управата на клуба през 1993 г. заедно с Николай Попов. Убит е с единичен, точен изстрел в сърцето на Гребната база в Пловдив..

Георги Проданов, член на УС на „Локомотив" (Пловдив)

на 15 юли 1995 г.

Собственик на финансово-брокерска къща „Икар - 2000", занимаващ се с мащабно лихварство. Загива при мистериозна катастрофа на пътя (само три месеца след Италианеца) на пътя Пловдив – София. Разследването по-късно установява, че спирачките на автомобила му са били умишлено прерязани.

Петър Петров – Пешо Патерицата, вицепрезидент на „Ботев" (Пловдив) / бивш кадър на „Локомотив" на 20 март 1998 г.

Бивш борец и съдружник на Калапатиров и Попов във фирмата „Мултиспорт", която първоначално издържа „Локомотив". По-късно става вицепрезидент на вечния съперник „Ботев" (Пловдив). Ликвидиран е пред дома си в Пловдив, кв. „Кючук Париж", с откос от автомат „Калашников".

Така на практика целият състав на Управителния съвет на „Локомотив", избран през 1993 г. (Николай Попов, Георги Калапатиров и Петър Петров), бива физически ликвидиран в рамките на едно десетилетие.