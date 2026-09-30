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Илиян Филипов е екзекутиран в свой имот, полицаи са блокирали изходите на Пловдив (Видео)

Никола Михайлов

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В собствен имот е бил убит известният пловдивски бизнесмен Илиян Филипов. Той е бил застрелян снощи, а полицията все още не изключва нито една версия.

Това стана ясно на съвместен брифинг на МВР и прокуратурата по повод убийството на 53-годишния бизнесмен. След смъртта му, настъпила около 1 ч. снощи, всички входове и изходи на Пловдив са завардени от служители на полицията, които издирват извършителя. По неофициална информация екзекуцията е станала в жилищен комплекс в район "Западен". Все още не е ясно дали има свидетели.

"Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишлено убийство на известен пловдивски бизнесмен с инициали И.Ф. Процесуално-следствените действия са започнали още през нощта, веднага след като е получен сигнал на телефон 112. Същите продължават, работи се по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство", коментира окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. 

Тя потвърди, че убийството е извършено с огнестрелно оръжие. По думите ѝ се работи изключително активно, за да се разкрият фактите и обстоятелствата. Сформиран е щаб, в който участват служители на Главна дирекция "Национална полиция", прокуратурата, ДАНС и пловдивски полицаи.

"Нямам такива данни за момента", отговори шефът на областната дирекция на МВР ст. комисар Васил Костадинов, попитан дали Илиян Филипов е получавал заплахи преди покушението. И отрече съпругата на бизнесмена да е подала сигнала за убийството му.

"Незабавно са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града", каза още Костадинов. Той отказа да назове възможните версии, като беше категоричен, че МВР не изключва нито една.

Очаквайте подробности!

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