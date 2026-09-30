Сметната палата провери 896 препоръки и коригира грешки за 3,4 млрд. лева

Сметната палата е разширила значително обема на последващите проверки за изпълнението на дадените препоръки след извършени одити – проверени са 896 препоръки, с 324 повече в сравнение с 2024 г. В резултат на засиления контрол отстранените пропуски при одитираните обекти – министерства, ведомства и общини, нарастват значително (напълно изпълнените препоръки са със 199 броя повече - 604 през 2025 г. спрямо 405 през 2024 г.).

Данните са от Годишния отчет за дейността на Сметната палата за 2025 година и показват, че финансовият контрол, извършван от одитната институция, е реален инструмент за подобрение на публичната отчетност и управлението на парите на данъкоплатците. Отчетът е внесен в Народното събрание съгласно Закона за Сметната палата.

Това потвърждават и цифрите за коригираните още по време на одитите неправилни отчитания – те са за 3,37 млрд. лв., или 87% от всички установени пропуски. В резултат броят на отрицателните одитни мнения е намалял с 88%, а немодифицираните (положителни) оценки за годишните финансови отчети са нараснали с 43%. Най-голям скок в качеството на отчетността след нанесени одитни корекции бележат общините, където положителните одитни мнения нарастват с 54%.

Изводът е, че одитите имат дисциплиниращ ефект върху бюджетните организации и са основен механизъм за превенция и повишаване на качеството на финансовите им отчети.

В резултат на по-интензивната контролна дейност от страна на Сметната палата през 2025 г. е увеличен с 10,5 на сто и броят на съставените актове за установяване на административни нарушения по Закона за обществените поръчки (ЗОП) – от 153 през 2024 г. на 169 през 2025 г.

Отчетът на Сметната палата за дейността й през 2025 г., в която институцията отбеляза 145 години от своето създаване, е предаден в Народното събрание в определения от закона срок – 30 септември. Документът обобщава резултатите от 360 извършени одита, като очертава обективна картина на състоянието на публичния сектор и предлага решения за подобряване на неговото управление.

„Основни критерии за избора на одитните ни задачи през годината бяха теми и области с повишен обществен интерес, индикации за проблеми с потенциално сериозно въздействие, голям размер на управлявания публичен ресурс, информация за несъответствия и сигнали от трети страни, установени нарушения при обществени поръчки, негативни практики от предишни години. Сметната палата ще изпълнява и занапред своите отговорности активно и целенасочено, с професионализъм и почтеност, следвайки най-високите международни стандарти, за да бъде полезна на обществото и да подпомага Народното събрание с надеждна информация", посочва председателят на одитната институция Димитър Главчев.

Основни акценти

Структура на извършените одити с приети одитни доклади

317 финансови одита

Проверяват се годишните финансови отчети (ГФО) на бюджетните организации (министерства, ведомства, общини, държавни висши училища) - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за касовото изпълнение, амортизации, преоценки, класифициране на активи, пасиви, приходи, разходи и др. Одиторите изразяват независимо мнение дали финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

28 одита за съответствие при финансовото управление с общ одитиран бюджет над 2 млрд. лв.

Проверяват се системите за финансово управление и контрол, включително вътрешният одит и управленските решения. Оценява се дали дейностите, финансовите транзакции и информацията съответстват във всички съществени аспекти на законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните правила и сключените договори. В обхвата на тези одити влизат бюджетният процес, обществените поръчки, управление и разпореждане с имущество държавна и общинска собственост..

11 специфични одита (вкл. по Закона за политическите партии, Изборния кодекс, отчетите за изпълнението на държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК)

Проверяват се: държавни отчети - за изпълнението на държавния бюджет, бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и НЗОК; разходите на БНБ; финансовата дейност, имуществото и финансирането на предизборните кампании на политическите партии, коалициите и инициативните комитети (съгласно Закона за политическите партии и Изборния кодекс); държавни предприятия и търговски дружества с държавно и общинско участие - относно финансово състояние, управление, основна дейност и обществени поръчки ( ДП „Радиоактивни отпадъци", МБАЛ „Лозенец" ЕАД).

4 одита на изпълнението

Проверява се дали инициативите на правителството, неговите дейности, програми и организации се осъществяват и функционират в съответствие с принципите за икономичност, ефикасност и ефективност и дали съществуват възможности за подобрение.

Приетите през 2025 г. одитни доклади дават отговор на следните въпроси: ефективни ли са действията на отговорните органи за предотвратяване и противодействие на корупцията при управлението на средствата от европейските фондове; постигнат ли е очакваният принос от подкрепата по приоритетна ос 1 „Води" на ОП „Околна среда" 2014-2020 и изпълнени ли са националните цели в областта на пречистването на отпадъчните води; ефективна ли е провежданата политика за опазване, възстановяване и управление на горите; ефективно ли е изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Подобрение в качеството на отчетите

За последните три години (2022–2024 г.) се отчита устойчив спад от над 43% на общите суми на неправилните отчитания в публичния сектор. Общо 82% от одитираните организации са получили немодифицирано (положително) одиторско мнение за своите годишни финансови отчети.

Последващ контрол и изпълнение на препоръките

През 2025 г. са проверени общо 896 препоръки и подпрепоръки, дадени при предходни одити, като 67% от тях са напълно изпълнени. Увеличението на проверените препоръки и подпрепоръки е с 324 броя (общ ръст от 56,64%) спрямо 2024 г., когато броят им е бил 572.

При одитите за съответствие при финансовото управление препоръките подобряват изпълнението на бюджетите, законосъобразното възлагане на обществени поръчки и ефективното управление на държавното и общинското имущество.

При одитите на изпълнението те са насочени към постигане на по-висока икономичност, ефикасност и ефективност на държавните политики и програми.

Ако някоя организация не изпълни дадените препоръки, Сметната палата уведомява Народното събрание, Министерския съвет или съответните общински съвети. При тежки или системни случаи одитната институция има право да предложи спиране на бюджетни трансфери или дори освобождаване от длъжност на отговорните ръководни лица.

Изпълнението на препоръките от ръководителите на одитираните организации е израз на доверие към Сметната палата. Публикуването на докладите от последващия контрол на сайта на институцията гарантира прозрачност пред Народното събрание, медиите и гражданите относно това кои институции подобряват дейността си и кои бавят необходимите промени.

Издадени актове за установяване на административни нарушения (АУАН)

Общият брой съставени актове намалява от 215 през 2024 г. на 181 през 2025 г. Това се дължи предимно на по-малкия брой изборни кампании, одитирани през 2025 г. В основната област обаче – обществените поръчки – се отчита ръст.

По Закона за обществените поръчки (ЗОП) – увеличение с 16 броя: от 153 през 2024 г. на 169 през 2025 г. Сред основните нарушения са поставяне на условия в документацията, които необосновано ограничават или дават предимство на определени участници; нарушения в методиките за оценка на офертите при критерия „оптимално съотношение качество/цена"; непровеждане на процедура по ЗОП или неприлагане на съответния ред за възлагане при наличие на законови основания за това; неизпълнение на задължението за изпращане в срок на документи и информация за публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП).

По Изборния кодекс (ИК) – намаление с 50 броя: през 2024 г. са съставени 59 АУАН (поради провеждането на три вида избори през годината), докато през 2025 г. са съставени 9. Основните нарушения са несъответствия и пропуски при набирането на приходи, извършването на разходи и спазването на изискванията за отчетност и прозрачност на предизборните кампании.

По Закона за политическите партии – без промяна: както през 2024 г., така и през 2025 г. са съставени по два акта. Нарушенията са свързани с финансовата дейност и управлението на имуществото на партиите, както и с непредставяне или закъснение при подаване на изискуемите отчети и декларации

По Закона за Сметната палата – без промяна: и през 2024 г., и през 2025 г. е съставен 1 акт за административно нарушение.

.

Сезиране на контролни органи и информиране на други заинтересовани страни

При констатирани данни за престъпления или тежки нарушения, през 2025 г. два одитни доклада са изпратени до Прокуратурата, 54 са предадени на Агенцията за държавна финансова инспектира, 24 – на Агенцията по обществени поръчки, 3 - на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Значителна част от одитните доклади са изпратени на Министерския съвет - 157 и на общинските съвети - 237.

Въпреки положителната тенденция за подобряване на отчетността и управлението на дейностите и средствата в публичния сектор, в резултата на извършената одитна дейност през годината, Сметната палата очертава някои основни предизвикателства и слабости:

Липса на единна и консолидирана счетоводна рамка

Отчетността в публичния сектор все още се регламентира от множество нормативни изисквания и индивидуални указания на Министерството на финансите, което създава предпоставки за грешки. Затова Сметната палата подкрепя прехода към единни Международни / Европейски счетоводни стандарти.

Неактуализирани вътрешни правила

Слабости в процеса по управлението на риска

Неефективен вътрешен контрол

Нарушения при провеждането на обществени поръчки

Неефективно управление на общинското/държавното имущество

Недостатъчна ефективност на действията при превенцията на корупцията от страна на органите, отговорни за управлението на средствата от ЕС

Пропуски в стратегическото планиране за развитие на водния и горския сектор

За преодоляване на констатираните слабости Сметната палата е дала законодателни, методологични и организационни препоръки и становища, насочени към ръководителите на бюджетни организации, Министерството на финансите, Министерския съвет и Народното събрание.