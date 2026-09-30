Застреляният Илиян Филипов плащал заплати на най-малко 3 хиляди души

Най-малко 3 хиляди души работят, получават заплати и се осигуряват във фирмите, чийто мажоритарен собственик е застреляният тази нощ в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов.

Средносписъчният състав на ПИМК ООД – основната транспортна фирма, притежавана от Филипов, беше 1551 души още през 2021 г. според справка в Търговския регистър. По-нови данни няма, но дейността на фирмата, която се занимава основно с международни превози на товари, постоянно се разширяваше оттогава и би следвало служителите й да са нараснали най-малко до 2 хиляди.

Бизнесът на Илиян Филипов включва обаче интереси в общо над 60 свързани юридически лица, като основните сектори извън автотранспорта са строителната ПИМК Билд, за която работят 700 души.

Другата голяма фирма от орбитата на ПИМК е ПИМК Рейл Холдинг – дружество, което оперира като частен железопътен превозвач на товари. Персоналът тук се състои предимно от високоспециализирани кадри (машинисти, диспечери и технически състав) и наброява към момента 80 човека.

Към всичко това трябва да се добави и спортният мениджмънт, свързан с ПФК „Ботев" Пловдив, който е 120 човека, както и множеството по-малки фирми, които вероятно имат по 5-10 служители.

ПИМК ООД определено е най-голямата частна транспортна фирма в България. В отделни години нейните приходи са надхвърляли 120 млн. евро, като чистата печалба варира между 2 и 5 млн. евро годишно.

Създаденият по-късно в годините ПИМК Холдинг Груп АД на практика обединява всички останали бизнеси на Илиян Филипов, като се изключат строителния и железопътния. Холдингът също отчита годишни печалби между 1 и 5 млн. евро, но те идват от дивиденти и от такси за управление, които фирмите му плащат.

Мащабните жилищни и други строителни проекти на ПИМК Билд също носят приходи - средно по около 6-7 млн. евро годишно, само че печалбата е незначителна, а в отделни години дори е на малка загуба, вероятно защото фирмата има големи разходи за придобиване на терени, а и тя е доста по-нова в сравнение с автотранспортната.

Горе-долу същото е финансовото състояние и на железопътната фирма на Илиян Филипов, макар че с нея са свързани най-новите му амбиции. ПИМК Рейл управлява интермодалния терминал в Пловдив и от няколко години развива активно прехвърляне товари от камионите към влаковете, като се прави връзка с турския индустриален град Черкезкьой, който е почти предградие на Истанбул и където са съсредоточени много заводи.

След жп проектите на Филипов е и пускането на частен пътнически влак между София и Пловдив. Фирмата получи правото да прави такива превози, но към момента все още текат технически изпитания и вероятно влакът ще заработи с новото разписание от декември.