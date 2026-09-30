Русе ще бъде домакин за трети път на Европейската клубна купа по стрелба с лък

Над 80 състезатели, разпределени в 20 отбора от седем държави, ще премерят сили в Русе на 3 и 4 октомври в рамките на Европейската клубна купа по стрелба с лък. В надпреварата, която ще се състои на Градския стадион, ще участват представители на отбори от България, Франция, Германия, Словения, Испания, Беларус и Русия. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Организатори на събитието са Българската федерация по стрелба с лък, Община Русе и Спортен клуб „Джамбо-2006". България ще бъде представена от четири отбора, като сред тях ще бъдат и стрелците на русенския клуб. Състезанието е в дисциплината рекърв и включва мъжка и женска отборна надпревара.

Сред официалните гости се очаква да бъде президентът на Българската федерация по стрелба с лък Атанас Темелков, както и представители на Европейската федерация по стрелба с лък (WAE).

Програмата започва още на 2 октомври с официална тренировка на състезателното поле и техническа среща на ръководителите на отборите. Същинската надпревара стартира на 3 октомври в 9:30 ч. със загрявка, след която от 10 ч. започват квалификациите. Следобед програмата продължава с отборните срещи в отделните групи.

На 4 октомври ще се проведат решителните двубои за разпределението на отличията. Състезателният ден започва в 9:30 ч., а след полуфиналите предстоят срещите за бронзовите и златните медали при жените и мъжете. Церемонията по награждаването на медалистите е предвидена за 12:40 ч.

„Третото домакинство на Русе е признание за натрупания организационен опит на СК „Джамбо-2006" и за успешното партньорство с Българската федерация по стрелба с лък и Община Русе", заяви по този повод кметът Пенчо Милков. Организаторите отбелязват, че Европейската клубна купа събира в крайдунавския град спортисти с богат състезателен опит и създава условия за оспорвани срещи между българските представители и тимове от различни европейски държави.