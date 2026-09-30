Серийният убиец Людовик Толумов иска замяна на доживотната си присъда с 30 г.

Прави втори опит за намаляване на наказанието пред съда в Пловдив

Един от най-жестоките серийни убийци от последните 30 години - роденият в пловдивското село Дуванлий Людовик Толумов, прави опит за намаляване на доживотната си присъда на 30 г. затвор. Пловдивският окръжен съд заседава по молбата му от 9 часа днес.

Толумов и неговият приятел Иван Серафимов-Сладкото се превърнаха в страшилища в района на Пловдив през 2000 г. със серия убийства, грабежи и изнасилвания.

През май с. г. те убиват Севгин Мюмонов край Бяла река, жестоко изнасилват приятелката му Руждие, наръгват я многократно с нож и я оставят, мислейки я за мъртва. Тя обаче оцелява и после съдейства за залавянето на Толумов, описвайки го подробно на органите на реда.

Следва убийството на пазача на язовира край Дуванлий, грабеж над гръцки гражданин, нападнат в колата си на пътя Пловдив – Карлово, и др. Накрая Людовик Толумов убива и съучастника си Иван Серафимов, смята се, че причината е спор за внесен от Намибия диамант, който не успели да поделят. След това убийство Толумов се укрива, но е заловен и осъден на доживотен затвор. Людовик Толумов е сочен за един от най-жестоките серийни убийци. Снимка: Ваня Драганова

В затвора той стана писател и издаде книгата „Хроника на една доживотна присъда".

Осъдените до живот имат право да поискат намаляване на наказанието, след като излежат 20 години, и преди време Толумов го направи. Тогава обаче съдът отказа, защото бяха изтекли 20 г. от задържането му, а не от влизането на присъдата в сила. Той е зад решетките вече 26 години и ако сега искането му бъде уважено, не му остава да лежи много, защото има и отработено време, докато е изтърпявал наказанието си.