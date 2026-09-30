Нова рокада в екипа на Терзиев - напусна зам.-кмет по обществено строителство

Емилиян Георгиев поема временно направлението, което Никола Лютов освободи

Кметът ще бъде лично ангажиран с изпълнението на инвестиционната програма на София

Нова рокада в екипа на кмета на София Васил Терзиев. Този път поста освободи заместникът му по обществено строителство Никола Лютов. Той бе част от екипа на Терзиев от началото на мандата като първо отговаряше за правните въпроси, след това съвместяваше този ресор с направлението по обществено строителство. А след административната реформа, направена от Терзиев преди няколко месеца, Лютов остана само с общественото строителство.

Сега важният ресор ще се поеме от Емилиян Георгиев. Той наследява Лютов в момент, в който голяма част от подготвените през последните години инфраструктурни проекти преминават към изпълнение. Основната задача в следващия етап е ускореното придвижване и изпълнение на проектите от инвестиционната програма на София, посочват от общината.

Георгиев е дългогодишен ръководител в общината и в момента е директор на дирекция „Поддръжка на транспортната инфраструктура".

Кметът Васил Терзиев ще бъде лично ангажиран с реализацията на инвестиционната програма и координацията между направленията, които участват в нея. Става дума за планирания от общината инвестиционен заем за до 367 млн. евро за ключова инфраструктура на града - липсващи участъци от основната пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път, пешеходна и велосипедна инфраструктура.

„Тази инвестиционна програма е един от най-важните ангажименти, които съм поел за последната година от мандата, и ще бъда лично ангажиран с нейното изпълнение. Екипът подготви огромен обем работа и сега той трябва да се превърне в строителство и реална промяна в града. Затова залагам на приемственост – на човек, който познава проектите, системата и екипите и могат да продължат работата без загуба на време. Емилиян е един от тези хора", казва кметът Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

В съобщението не се посочват причини за рокадата, а само, че "Лютов оставя завършени обекти и подготвени проекти след близо 3 много интензивни години". По неофициална информация Лютов се разделя с общината по лични причини.

От общината посочват, че под негово ръководство бяха завършени ключови обекти като бул. „Александър Стамболийски", ул. „Опълченска" и източният надлез над жп линията при Бакърена фабрика. Започнала е работата по бул. „Копенхаген" и бул. „Мария Луиза", както и по най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктура в София през XXI век. Били са подготвени проекти за важни за града обекти като бул. „Джеймс Баучер" и бул. „Св. Климент Охридски". Предстои началото на Източната тангента и работата по новото транспортно-комуникационно решение на бул. „Ген. М. Д. Скобелев".

„В строителството резултатите рядко идват веднага. Между идеята, проектирането, процедурите и реалното строителство понякога минават години. Затова съм убеден, че работата на Никола ще продължи да се вижда в София още много години напред. Благодаря му за огромния обем работа, за енергията и за всичко, което оставя след себе си. Пожелавам му успех в следващото предизвикателство", казва още Терзиев.

„Тръгвам си с чувство за изпълнен дълг и съм горд и удовлетворен от проектите, които подготвихме и реализирахме заедно", заявява Лютов, също цитиран от пресцентъра на общината.

Оттам посочват, че сред големите обекти с извършена подготовка са Източната тангента, бул. „Рожен", бул. „Пенчо Славейков", бул. „Джеймс Баучер", бул. „Св. Климент Охридски", бул. „Ген.

М. Д. Скобелев", бул. „Христо Ботев", разширението на бул. „Ломско шосе", ул. „Челопешко шосе", ул. „Хенрих Ибсен" и пробивът на бул. „Илиянци".

„Следващата година трябва да бъде година на изпълнението. Имаме подготвени проекти, имаме възможност да осигурим необходимото финансиране и имаме хора в администрацията, които познават тази работа. Задачата сега е да ускорим реализацията и хората да виждат резултата в града – в улиците и булевардите, в кварталите и в публичната инфраструктура", заявява кметът.



