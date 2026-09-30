Шофьор блъсна две коли в Тервел и избяга

Шофьор е блъснал два паркирани автомобила в Тервел и е избягал, съобщават от Областната на дирекция на МВР – Добрич.

На 29 септември, около 20:45 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с материални щети в град Тервел. Установено е, че лек автомобил „Ауди", управляван от 43-годишен мъж, губи контрол над колата и удря паркирани вдясно по пътното платно два автомобила. Нанесени са значителни материални щети по тях. Водачът напуска местопроизшествието.

След проведени полицейски действия той е установен. Отказва да даде проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. Задържан е за срок до 24 часа. Автомобилът му е иззет по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство.