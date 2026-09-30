ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха за постоянно зад решетките врачанка, изд...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23647988 www.24chasa.bg

Шофьор блъсна две коли в Тервел и избяга

Дияна Райнова

1268
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Шофьор е блъснал два паркирани автомобила в Тервел и е избягал, съобщават от Областната на дирекция на МВР – Добрич.

На 29 септември, около 20:45 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с материални щети в град Тервел. Установено е, че лек автомобил „Ауди", управляван от 43-годишен мъж, губи контрол над колата и удря паркирани вдясно по пътното платно два автомобила. Нанесени са значителни материални щети по тях. Водачът напуска местопроизшествието.

След проведени полицейски действия той е установен. Отказва да даде проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. Задържан е за срок до 24 часа. Автомобилът му е иззет по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство.

полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание