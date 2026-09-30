Депутатите отложиха изслушването на Иван Демерджиев заради убийството на Илиян Филипов

Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан в парламента утре. По план той трябваше да застане пред депутатите днес, но председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов предложи рокада между първите точки от дневния ред за днес и утре и мнозинството реши в сряда да се заеме с промени в ГПК, а в четвъртък с Демерджиев. Отлагането е заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив.

Депутатите очакват обяснения във връзка с твърденията на Демерджиев за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели. Освен това той намекна, че част от средствата по тези договори са отивали за финансиране на полети на Делян Пеевски.

Мнозинството отхвърли абсолютното искане на ДПС, както и предложение на движението Демерджиев да даде подробности за обществена поръчка за лични документи и информация за негови имоти и свързани лица.

На 18 септември премиерът и няколко министри, включително и Демерджиев, обявиха, че има сериозни нарушения при обществените поръчки за доставка и поддръжката на мантинелите у нас. В схемата са участвали основно четири дружества, които държат 99,5% от пазара у нас. Те са поели огромен обем обществени поръчки, а договорите им са индексирани с над 150 млн. евро. Част от тези средства се отклонявали и отивали в дружество без никаква дейност, което правителството нарече "дружество касичка". То генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на Пеевски, като сумата за тези полети е над 5 млн. евро. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства, поради което премиерът Румен Радев поиска той да бъде отзован. Пеевски отрече твърденията и се обърна към прокуратурата. "Искаме и цялата истина за паспортите, за 411 имота на Демерджиев - сигнали, които сме подали към прокуратурата от месеци, по които цари оглушителна тишина", настоя вчера Пеевски.

Депутатите не подкрепиха и искането на "Възраждане" в НС да дойде председателят на Комисията по стоковите борси за цените на храните. Неуспешно бе и искането в залата да се яви правосъдният министър Николай Найденов.

"Продължаваме промяната" неуспешно опитаха да задвижат законовите си изменения, свързани с предложение такситата да могат да използват бус лентите.