Депутат алармира: Получавам ежедневно сигнали от родители за дрога сред децата

Марин Тихомиров предложи четири конкретни стъпки на правителството за решаване на проблема

За ежедневни сигнали от родители за дрога сред децата съобщи депутатът от "Продължаваме промяната" Марин Тихомиров в декларация в парламента.

Сигнали до Тихомиров са подавали родители, учители, местни представители и граждани за свободно разпространение на наркотици сред деца и младежи. Те са от различни части на София и на страната. В тях се повтарят едни и същи тревожни твърдения - за известни места за продажба, известни дилъри, деца в тежко състояние по улицата, задържани лица, които скоро след това отново са в квартала. Родителите не знаят към кого да се обърнат.

Поводът за декларацията на Тихомиров са нова порция сигнали от последните дни от няколко столични квартала. "Тези сигнали трябва да бъдат проверени по надлежния ред, но една еднократна акция може да прекъсне една сделка, но не разбива системата за производство, доставка и разпространение на наркотици", каза Тихомиров.

Разказа, че обсобено тревожно е разпространението на т.нар. билка или чай. Той представи статистика, че през 2025 г. в България са регистрирани 1626 случая на остра интоксикация вследствие на употреба на наркотици, от които 227 са при непълнолетни. 95 са били до 15-годишна възраст. Това означава, че в страната има средно по четири случая, като сред тях има и деца. Има и 125 смъртни случая, като осем от починалите са били под 20 г., а в 58 от телата е имало наличие на фентанил в кръвта и урината.

"Проблемът не приключва с полицията. Системата за лечение изостава. Последният национален доклад показва, че през 2024 г. в страната са функционирали 16 програми за психо-социална рехабилитация и общо 428 разкрити места - това е крайно недостатъчно", каза Тихомиров.

Депутатът настоя за конкретни действия, като първо МВР и прокуратурата да разработят координационен механизъм за предотвратяване на наркоразпространението особено във високорисковите райони, включително кварталите "Христо Ботев", "Филиповци", "Факултета". Механизмът трябва да включва устойчиво присъствие на терен, проследяване на организаторите и финансовите потоци и публично отчитане на резултатите. Второ, вътрешният министър трябва да съобщи с какъв лабораторен капацитет разполага МВР за идентифициране на нови психотропни и психоактивни вещества, колко време отнема това. Трето, здравното министерство трябва да предостави повече места за детоксикация, лечение и рехабилитация, включително и специализирани програми за непълнолетни и конкретен график за тяхното разширяване. Четвърто, Министерството на образованието, МВР, общините и местните комисии по наркотични вещества да изградят постоянни мобилни екипи по превенция в училищата и кварталите в риск.

"Наркозависимостта е заболяване. Наркоразпространението сред деца е престъпление. А когато институциите не успяват да защитят децата, да прекъснат каналите на разпространение, това вече е въпрос на политическа отговорност. Тази тема не е проблем само на един квартал, не е проблем само на София, на ромските квартали, а на цялата страна. Това е въпрос на национална сигурност, обществено здраве и защита на децата. Общите призиви трябва да се превърнат в конкретни призиви на изпълнителната власт. Общите призиви на президента Радев трябва да се превърнат в конкретни действия на премиера Радев", каза още Тихомиров.