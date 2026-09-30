Парламентът със спирачка срещу делата "шамари" за журналисти и общественици

С промени в Гражданския процесуален кодекс парламентът се опита да предотврати т.нар. дела шамари. Става дума за съдебни производства, използвани като средство за натиск върху журналисти, общественици и други лица, които участват в публични дебати по въпроси от обществен интерес.

Промените трябваше да бъдат приети още през 2024 г. и са свързани с прилагането на европейска директива, която предвижда механизми за защита на хората, ангажирани с публично участие, срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, използвани с цел сплашване или ограничаване на публичната им дейност.

С промените очевидно неоснователен иск вече може да бъде отхвърлен още на ранен етап от съдебното производство. Вносителите се мотивираха, че така ответникът няма да бъде принуждаван да участва продължително в дело, когато още в началото може да бъде установено, че претенцията срещу него е неоснователна. Магистратите ще оценяват наличието на характеристики на дело "шамар" по конкретни критерии, сред които силно неравновесие между страните, прекомерен размер на претенцията, координирани правни действия и икономически или политически натиск.

Oтветниците по делата шамари ще могат да поискат отхвърляне на заведените срещу тях дела най-късно по време на първото заседание за разглеждане на делото. Ако на първото заседание по подобен казус съдът реши, че е дело "шамар", то тогава няма да се начисляват съдебни разноски по дела шамари. Адвокатите може сами да преценят дали да защитават безплатно ответниците по този тип дела.

Професионални и синдикални организации ще могат да се явяват като свидетели и да представят доказателства в защита на журналиста, например, дори когато те не са страна по делото.

За налагането на запори пък ще се изискват повече доказателства.

Александра Стеркова от "Демократична България" настоя, че с текстовете се укрепват демократичните принципи и свободата на изразяване. Законопроектът давал гаранция, че гласът на гражданското общество, критичната журналистика и разследващите журналисти няма да бъде заглушен. Той е плод на работата на множество състави на министерството на правосъдието от различни политически сили, включително и служебни кабинети, настърти тя. И благодари, че техни текстове са били подкрепени преди окончателното гласуване на измененията.