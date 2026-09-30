Откриха канабис и метаамфетамин в апартамент в Добрич

В апартамент в Добрич намериха канабис и метаамфетамин, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 29 септември, около 19:00 часа след целенасочени оперативно-издирвателни мероприятия служители на сектор „Криминална полиция" при Първо районно управление на МВР в Добрич извършват проверка на частен имот на ул. „Васил Левски", обитаван от 39-годишен мъж. В хода на работа полицейските служители установяват пакетчета със суха тревна маса с общо тегло 18 грама и свивки с кристално вещество с тегло 7,2 грама, реагиращо на метаамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.