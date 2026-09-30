Община Петрич организира превоз за посрещане на тленните останки на цар Самуил.

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Община Петрич организира транспорт до София на 3 октомври, събота, когато България ще посрещне тленните останки на един от най-великите си владетели – цар Самуил.

Всеки жител на общината, който има желание, може да използва осигурения превоз до столицата, за да се поклони пред цар Самуил и да бъде част от едно голямо историческо събитие, съобщиха от Общината.

На 4 октомври, неделя пък Петрич ще посрещне стотици Самуилови поклонници, които ще извървят маршрута от НПМ „Самуилова крепост" до село Ключ в Националния туристически поход „По стъпките на Самуиловите воини", който се провежда за 15-и път.

На територията на общината е националният парк-музей Самуилова крепост, който се намира на мястото, където Самуиловите войни водят битката, край с. Ключ.