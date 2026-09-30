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Задържаха за постоянно зад решетките врачанка, издирвана от Испания

Валери Ведов

[email protected]

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СНИМКА: Пиксабей

Врачанският окръжен съд постанови да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на българската гражданка Д. А. Тя е обявена за международно издирване въз основа на европейска заповед за арест, издадена на 19 август т. г. от Провинциалния съд на Мадрид, Кралство Испания.

Задържаната е издирвана с цел провеждане на наказателно преследване по съществуващо подозрение за общо три престъпления - трафик на хора с цел сексуална експлоатация, заплаха и участие в престъпна организация.

Определението на Врачанския окръжен съд, с което е взета най-тежката мярка за процесуална принуда подлежи на незабавно изпълнение с привеждането й в следствения арест към затвора във Враца. Предстои в съда да бъде образувано, насрочено и разгледано дело по същинското производство по европейската заповед за арест на Д. А. за това дали да бъде предадена на испанските власти.

СНИМКА: Пиксабей

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