Задържаха за постоянно зад решетките врачанка, издирвана от Испания

Врачанският окръжен съд постанови да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на българската гражданка Д. А. Тя е обявена за международно издирване въз основа на европейска заповед за арест, издадена на 19 август т. г. от Провинциалния съд на Мадрид, Кралство Испания.

Задържаната е издирвана с цел провеждане на наказателно преследване по съществуващо подозрение за общо три престъпления - трафик на хора с цел сексуална експлоатация, заплаха и участие в престъпна организация.

Определението на Врачанския окръжен съд, с което е взета най-тежката мярка за процесуална принуда подлежи на незабавно изпълнение с привеждането й в следствения арест към затвора във Враца. Предстои в съда да бъде образувано, насрочено и разгледано дело по същинското производство по европейската заповед за арест на Д. А. за това дали да бъде предадена на испанските власти.