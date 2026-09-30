Ето къде е гръмнат Илиян Филипов, намеква се за френска следа (Снимки)

Бизнесът в града е покрусен, такова знаково убийство не е имало от много години

В компаниите на предприемача работят над 3000 души и никога не е забавял заплати

В собствен имот, представляващ къща в района на Гребната база на Пловдив, е застрелян снощи бизнесменът Илиян Филипов. Цялата зона е отцепена от полиция, а преди малко дойдоха още униформени, които ровят дори в близките съдове за смет, видя репортер на "24 часа". Не е ясно какво търсят. Никой не може да припари наоколо.

По неофициални данни жена е подала сигнала за убийството. Служители на реда разпитват живеещи наоколо.

Самата екзекуция е станала близо до комплекс "Охридея". Полицията засега не уточнява точното място на престъплението.

"Такова знаково убийство в Пловдив не е имало от много години", коментират криминалисти. Бизнесът в града е покрусен, тъй като Филипов е ключова фигура. Той е председател на Сдружение "Бизнесът за Пловдив", собственик на ФК "Ботев" (Пд), а също и на най-голямата транспортна компания ПИМК, включваща над 3500 превозни средства. Филипов притежава и влакови композиции чрез "ПИМК Рейл". Занимава се и с мощен строителен бизнес. Във всичките си компании осигурява работа на над 3000 служители. Къщата, в която е убит бизнесмена Илиян Филипов, е негова собственост. Снимка: Мая Вакрилова

Макар зам.-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев да призова да не се правят аналогии с публичните убийства от близкото минало, пловдивчани веднага се сетиха за смъртта на известни фигури. Последната екзекуция е от 2015 г. на Димитър Стоянов - Лудия, шеф на пловдивския клон на ВИС. Той бе гръмнат пред жилището си. През 2005 г. беше застрелян председателят на "Локомотив" (Пд) Николай Попов - Мартеницата, а в по-далечната 1998 г. смъртта си намери Петър Петров - Патерицата, вицепрезидент на клуб "777" и също шеф на черно-белите.

Засега няма водеща версия, но неофициално се обсъждат всевъзможни варианти за убийството на Филипов. Той има разнопосочни интереси и това прави разследването сложно. А и самият бизнесмен имаше непрекъснато пререкания и водеше битки на различни фронтове.

През март 2025 г. полиция претърсваше част от представителството на ПИМК на "Рогошко шосе", където се намираше фирмата "Некст логистик", също свързана с Филипов.

В бизнескръговите на Пловдив под сурдинка се говори, че убийството на Филипов може да има френска следа. И допълват, че през октомври 2025 г. френските власти открили в два камиона на ПИМК близо 200 кг кокаин. Сметките тогава останали неразплатени и се смята, че това да е свързано с покушението над бизнесмена. Председателят на "Бизнесът за Пловдив" Илиян Филипов.

През компаниите на Филипов минават стотици милиони евро и той е сочен като един от най-състоятелните бизнесмени не само в Пловдив, но и в страната. Сред най-известните обекти, които е строил, е стадион "Христо Ботев", в който държавата и общината наляха над 100 милиона лева. Често Филипов е забелязван в града с хиперлуксозните си автомобили, сред които първият електрически "Ролс Ройс" в България.

"Въпреки, че не съм имал допирни точки с него, ми е мъчно за това, което стана", коментира пред "24 часа" друг ключов бизнесмен от Пловдив.

Самият Филипов беше отворен към медиите и никога не отказваше коментар, когато го търсят. Той не се скри след инцидента с негов влак, който се блъсна с композиция на БДЖ на 15 януари 2025 г. край Лукорско и тогава загинаха двама души, а шестима бяха ранени. Същото беше и през 2022 година, когато 33 камиона на ПИМК изгоряха на ферибот край остров Корфу, а негови шофьори загинаха.

"Работил съм 10 години във фирмата на Филипов като международен шофьор. Половината от колегите го уважаваха, другата половина го ругаеха, но това бяха хора, които не им се работеше", обясни тази сутрин таксиметров шофьор. По думи на служители от холдинга на ПИМК никога не е имало забавяне на заплати. В този район е станало убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Намира се до комплекса "Орхидея", където все още е отцепено от полиция. Снимка: Мая Вакрилова

"С огромна болка научихме за жестокото убийство на председателя на Управителния съвет на Сдружение "Бизнесът за Пловдив" Илиян Филипов. Днес загубихме не просто наш председател и колега. Загубихме човек с характер, енергия и смелост, който не се страхуваше да отстоява позициите си, да поема отговорност и да се бори за каузите, в които вярваше", се казва в официална позиция на "Бизнесът за Пловдив".

Според нея "Илиян беше човек на действие и вярваше, че бизнесът не трябва да стои безучастен към проблемите на града и обществото".

"Убийството е не само трагедия за неговото семейство, близки и приятели, а тежък удар за цялата бизнес общност на Пловдив", се казва още в позицията. Полицейска лента е отцепила района, където е бил гръмнат в главата бизнесмена Илиян Филипов. Снимка: Мая Вакрилова