Иззеха над 1000 дрехи менте от магазин в Добрич

Над 1000 маркови дрехи менте са иззети при проверка на магазин в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 29 септември, около 15:30 часа служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" извършват проверка на търговски обект по ул. „П. Р. Славейков" в град Добрич. Установени и иззети са над 1000 дрехи, носещи логото на световноизвестни марки. Те са били обект на търговска дейност, без разрешението на притежателя на изключителното право. По случая е образувано досъдебно производство.

През цялото лято при проверки бяха иззети стотици спортни облекла менте в магазини в Добрич, Балчик, Каварна, Албена, Кранево, както и дамски чанти.На 28 септември при проверка на търговски обект – оптика, в град Добрич, са установени и иззети 158 очила, носещи също логото на световноизвестни марки, които са се продавали.