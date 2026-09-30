Камарата на строителите в България награди кмета на Приморско Иван Гайков със специалната си награда на конкурса „Кмет на годината 2026“. Тя е за утвърждаване на авторитета на професията на строителите през поколенията и се присъжда за трета поредна година. Отличието връчи председателят на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков на стилна церемония в „София Тех Парк“.

„Строителите и местната власт имаме общи цели – да променяме градската среда и да правим населените места по-красиви, по-добри за живот, работа, отдих, по- привлекателни за бизнес и инвестиции“, каза при награждаването инж. Качамаков. И напомни, че в Приморско тази година се е състояло второто издание на организирания от КСБ и от в. „Строител“ конкурс „Строителен обект на Черноморието“. „За прекрасното домакинство, за уважението и признанието към труда и постиженията на строителите, за приноса му към утвърждаването на авторитета на професията строител, наградата на КСБ тази година е за г-н Иван Гайков, кмет на Приморско“, обяви председателят на камарата.

Кметът благодари на браншовата организация за отличието, както и на организаторите на престижния конкурс. Иван Гайков отбеляза усилията на цялата общинска администрация за развитие на Приморско и изрази увереност, че това е първата, но не и последна награда в „Кмет на годината“.

За да предоставим най-добрите изживявания, използваме технологии като бисквитки за съхраняване и/или достъп до информация на вашето устройство. Съгласяването с тези технологии ще ни позволи да обработваме данни като поведение при сърфиране или уникални идентификатори на този сайт. Несъгласието или оттеглянето на съгласие може да повлияе негативно на определени функции и възможности.