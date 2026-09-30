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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23648548 www.24chasa.bg

Видинските криминалисти разкриха градина с 35 стръка канабис

Валери Ведов

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Във вторник, в условията на неотложност, видинските полицаи предприели претърсване в необитаем имот в с. Неговановци. В дворното място установили засадени конопени растения. Разследващите иззели 35 стръка с височина от 80 до 210 см.

В хода на проведените незабавни издирвателни действия полицаите установили съпричастта на 25-годишен от селото, обитаващ имот на същата улица, към откритата конопена градина. Той е бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Оператвна група е извършила оглед на местопроизшествието. Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство.

При проверка на друг адрес в селото, обитаван от 33-годишен местен жител, полицейските служители иззели сух канабис, амфетамин, монети и метални фрагменти с белези на артефакти. Мъжът е бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. В районното управление са образувани две предварителни проверки.

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