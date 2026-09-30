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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23648568 www.24chasa.bg

Непълнолетен се потроши с тротинетка

Тони Маскръчка

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"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Непълнолетен младеж се потроши с тротинетка при падане. Във вторник в РУ-Разлог е получено съобщение от Филиала за Спешна помощ за непълнолетен младеж, който е пострадал с фрактура на бедрото след пътен инцидент. От полицейските служители е установено, че управлявайки индивидуално електрическо превозно средство по ул. „Баненска буна" в с. Баня младежът е паднал от него.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

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