Непълнолетен се потроши с тротинетка

Непълнолетен младеж се потроши с тротинетка при падане. Във вторник в РУ-Разлог е получено съобщение от Филиала за Спешна помощ за непълнолетен младеж, който е пострадал с фрактура на бедрото след пътен инцидент. От полицейските служители е установено, че управлявайки индивидуално електрическо превозно средство по ул. „Баненска буна" в с. Баня младежът е паднал от него.