Община Русе събира предложения за нови места за засаждане на дървета

От днес до 16 октомври гражданите могат да предлагат места на територията на община Русе, на които според тях е подходящо да бъдат засадени нови дървета. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Инициативата е на местната администрация и дава възможност на жителите да посочат конкретни места, където засаждането на дървета би допринесло за по-добра и по-зелена среда. Предложенията могат да се изпращат на [email protected], като е необходимо да бъдат посочени точните локации. Препоръчително е да се предостави и снимков материал, който да даде по-ясна представа за конкретния участък.

Всяка подадена идея ще бъде разглеждана от специалисти. Те ще преценяват дали конкретният терен е подходящ за засаждане на дърво, като ще бъдат взети под внимание наличната инфраструктура, подземните комуникации, съществуващата растителност и други особености на мястото. Така гражданските предложения ще бъдат съобразени с реалните условия на терен и с възможностите за устойчивото развитие на новата растителност

Община Русе насърчава гражданите да се включат с конкретни предложения за повече зеленина в града и населените места от общината.