Прокуратурата в Пазарджик разследва побоя над 23-годишната Катрин

Окръжна прокуратура-Пазарджик изпрати по компетентност в Районна прокуратура-Пазарджик досъдебното производства за извършен грабеж на 24 август 2026 г. в землището на с. Синитево. Повдигнати са обвинения спрямо две лица - мъже. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив по повод на запитване от медии.

Става въпрос за нападението над 23-годишната Катрин край Пазарджик. Тя бе извлечена от автомобила си, жестоко пребита, насилствено подстригана и ограбена от двама маскирани мъже. Потърпевшата разпозна в единия от нападателите бившия си приятел.

Двамата мъже са привлечени към наказателна отговорност за това, че на 24.08.2026 г. в землището на близкото до Пазарджик село Синитово, в съучастие като съизвършители са отнели движима вещ сумата от 300 евро от владението на другиго - 23-годишна жена, с намерение противозаконно да я присвоят, като употребили за това сила - нанасяне на удари с ръце и крака в областта на тялото и главата на пострадалата.

Причината делото да бъде изпратено в Районна прокуратура-Пазарджик е, че няма наличие на доказателства, че двамата обвиняеми са съгласували предварително волята си да вършат множество кражби или грабежи. В настоящия случай е налице обикновено съучастие, т.е. престъпление по чл. 198, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, поради което делото е подсъдно на Районна прокуратура-Пазарджик.

Към момента по досъдебното производство се извършват активни действия процесуално-следствени действия - разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети са веществени доказателства.

Първоначалният срок за приключването разследването е двумесечен.