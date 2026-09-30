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Задържаха млад мъж, запалил изоставена сграда, докато опитвал да се стопли

Дима Максимова

[email protected]

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полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

За часове полицаите от Павликени задържаха млад мъж, запалил изоставена сграда в с. Върбовка. Сигнал за пожара е получен снощи около 21, ч. След намесата на огнеборците пламъците са потушени. Извършен е оглед, при който е установено, че са изгорели около 2 кв. м от пода на помещения на втория етаж.

Уличен за палежа е 24-годишен от с. Ценово, неизвестен до момента на полицията. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Обяснил пред униформените, че е запалил огъня, за да се стопли. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

полиция

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