Задържаха млад мъж, запалил изоставена сграда, докато опитвал да се стопли

За часове полицаите от Павликени задържаха млад мъж, запалил изоставена сграда в с. Върбовка. Сигнал за пожара е получен снощи около 21, ч. След намесата на огнеборците пламъците са потушени. Извършен е оглед, при който е установено, че са изгорели около 2 кв. м от пода на помещения на втория етаж.

Уличен за палежа е 24-годишен от с. Ценово, неизвестен до момента на полицията. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Обяснил пред униформените, че е запалил огъня, за да се стопли. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.