Закопчаха шофьор на кокаин и метамфетамин на главния път София-Варна, спътничката му - с канабис

Шофьор, седнал зад волана след употреба на наркотични вещества, хванаха полицаи от Стражица.

Около 13,30 ч. във вторник на главен път София – Варна е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 33-годишен от Габрово. При тест на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин и метаамфетамин. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство, съобщи полицията.

При последвала проверка на автомобила и 26-годишна пътничка в него са установени и иззети около 2 грама суха растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Започнато е бързо производство и срещу нея.