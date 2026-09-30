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Закопчаха шофьор на кокаин и метамфетамин на главния път София-Варна, спътничката му - с канабис

Дима Максимова

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Драгтест Снимка: Дима Максимова

Шофьор, седнал зад волана след  употреба на наркотични вещества, хванаха полицаи от Стражица.

Около 13,30 ч. във вторник на главен път София – Варна е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 33-годишен от Габрово. При тест на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин и метаамфетамин. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство, съобщи полицията.

При последвала проверка на автомобила и 26-годишна пътничка в него са установени и иззети около 2 грама суха растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Започнато е бързо производство и срещу нея.

Драгтест

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