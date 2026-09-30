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Жена потроши колата на приятеля си с дървен прът

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Полиция Снимка: Дима Максимова

30-годишна жена е повредила с дървен прът автомобил, собственост на мъжа, с когото живеела на семейни начала. Случаят е от Вършец.

Сигналът е подаден от мъж от село Новоселци, който е брат на собственика на колата.

По първоначални данни жената използвала дървен прът, с който нанесла удари по паркирания пред дома ѝ автомобил. Счупени са предното стъкло и декоративната пластмасова решетка, а предният капак също е повреден.

Автомобилът е собственост на 30-годишен мъж от град Славяново, община Плевен, с когото жената съжителствала на семейни начала.

Размерът на нанесените щети все още се изяснява. По случая е образувана преписка за повреждане или унищожаване на чуждо имущество. Законът предвижда за подобно престъпление наказание до пет години лишаване от свобода, пише БНР. 

Полиция

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