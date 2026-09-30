Търсят този мъж за убийството на Илиян Филипов (Снимка)

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Един е бил стрелецът, убил шефа на ПИМК и "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов. Това става ясно от снимка на мъжа, с която "24 часа" разполага.

Мъжът е висок около 175 см. Носил е черен панталон и сиво горнище, както и качулка. Убил е Филипов с два изстрела. Вторият бил в главата. Причакал го в сграда, която бизнесменът притежавал.

Сигналът за убийството е подаден около 1 часа през нощта.

Филипов е бил прострелян в собствен имот, представляващ къща в района на Гребната база на Пловдив. Цялата зона е отцепена от полиция. Убийството е станало близо до комплекс "Охридея". Служители на реда разпитват живеещи наоколо.

В тази къща между блоковете е станало убийството на Илиян Филипов. Районът е отцепен.

Всички изходи на Пловдив са блокирани.

Филипов е създател и ръководител на ПИМК - една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството. Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив.

Той е собственик на ФК "Ботев" (Пловдив). Името му е свързано и със строителството на стадион "Христо Ботев", известен като Колежа.