С 46 000 евро обновиха Центровете за хора с деменция в Овча могила, спретнаха и фризьорско ателие

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Приключиха дейностите по проект финансиран от Фонд "Социална закрила" за подобряване на социално-битовата среда в Центровете за хора с деменция в село Овча могила.

Близо 46 000 евро са вложени в строително-ремонтните дейности. Финансовият ресурс, предоставен от Фонд "Социална закрила" е в размер на 36 775,60 €, а участието на Община Свищов е в размер на 9 193,90 €.

Общото помещение за потребителите на двата центъра придоби изцяло обновен външен и вътрешен облик.

Подменени са компрометирани участъци от крепежната конструкция на покрива. Изцяло е подменено покривното покритие, като е направена и изолация, както на покрива, така и на стените на сградата. Обособено е пространство за фризьорско ателие за потребителите, разказват от екипа.

Дневната зала е превърната в светло и уютно помещение, в което потребителите да прекарват дните си и да се осъществяват заниманията им по различни видове интереси.