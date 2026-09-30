ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Пекин: Въпросът за Тайван е най-важният в отн...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23648879 www.24chasa.bg

С 46 000 евро обновиха Центровете за хора с деменция в Овча могила, спретнаха и фризьорско ателие

Дима Максимова

[email protected]

840
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимки: Община Свищов

Приключиха дейностите по проект финансиран от Фонд "Социална закрила" за подобряване на социално-битовата среда в Центровете за хора с деменция в село Овча могила.

Близо 46 000 евро са вложени в строително-ремонтните дейности. Финансовият ресурс, предоставен от Фонд "Социална закрила" е в размер на 36 775,60 €, а участието на Община Свищов е в размер на 9 193,90 €. 

Общото помещение за потребителите на двата центъра придоби изцяло обновен външен и вътрешен облик.

Подменени са компрометирани участъци от крепежната конструкция на покрива. Изцяло е подменено покривното покритие, като е направена и изолация, както на покрива, така и на стените на сградата. Обособено е пространство за фризьорско ателие за потребителите, разказват от екипа.

Дневната зала е превърната в светло и уютно помещение, в което потребителите да прекарват дните си и да се осъществяват заниманията им по различни видове интереси.

Снимки: Община Свищов
Снимки: Община Свищов
Снимки: Община Свищов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание