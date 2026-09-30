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Топлата вода отново блика от минералния извор в западната част на Свищов

Дима Максимова

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Минералният извор в западната част на Свищов е известен като Топлата вода и там се правят лечебни бани. Снимка: Община Свищов

Община Свищов успешно е възстанови подаването на минерална вода от сондажа, разположен в западната част на града.

Временното спиране на водоподаването бе предизвикано от външна, нерегламентирана намеса. В резултат на непрофесионални действия е дебалансирано налягането в каптажа, което е довело до затихване на естествения приток на сондажа, обясниха експерти.

 От община Свищов бяха предприети специализирани технически действия за възстановяване на извора. Чрез прилагането на метода „Еърлифт" (вкарване на сгъстен въздух под високо налягане на дълбочина над 50 метра) изворът бе успешно прочистен и активиран отново.

Към настоящия момент минералната вода извира с температура от 46 градуса. Очаква се в рамките на следващите дни дебитът на сондажа да се възстанови напълно до обичайните си нива.

Община Свищов апелира към гражданите да не предприемат каквито и да е самоволни действия по съоръженията към извора, за да се избегнат последващи аварии и нарушаване на неговия естествен баланс.

Минералният извор в западната част на Свищов е известен като Топлата вода и там се правят лечебни бани. Снимка: Община Свищов

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