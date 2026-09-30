Стоянов обсъди задълбочаване на сътрудничеството в отбраната с колегата си от Саудитска Арабия

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Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе телефонен разговор с принц Халид бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, министър на отбраната на Кралство Саудитска Арабия. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Двамата обсъдиха двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и възможностите за неговото задълбочаване. Министър Стоянов подчерта, че наред с военнотехническото сътрудничество двете страни разполагат със значителен потенциал за по-нататъшно развитие на взаимодействието в области като военното образование, военната медицина и киберотбраната.

Двамата министри изразиха готовност за реализиране на конкретни инициативи от взаимен интерес в областта на отбраната.