ДБ подават сигнал до НАП срещу Сарафов, искат проверка на имотите му

ДБ подава сигнал до НАП срещу бившия главен прокурор Борислав Сарафов.

"Сарафов и семейството му са свързани с доста имоти, строителство, има сигнали за фиктивно назначаване на хора от неговото семейство на високи заплати в дружества. Всичко това е обективирано в нашия некратък сигнал до НАП, за да проверят Сарафов от къде има тези пари и те съответстват ли на официалните доходи на неговото семейство", обясни съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"НАП трябва да разгледа това не просто с цел да бъде проверен Сарафов, а за да бъдат изследвани механизмите, по които се злоупотребява в прокуратурата и съдебната власт. Многократно сме говорили за проблемите в прокуратурата, но всички тези проблеми имат своята опашка, а тя се изразява в пари, които сега новата власт трябва да провери и да установи Сарафов има ли доходи, с които да докаже тези свои инвестиции", каза още Божанов.

Още пред април, след като Сарафов подаде оставка, "Да, България" поискаха ревизия на имуществото на Борислав Сарафов и проверка на преписките по изборните престъпления. Божанов се позова на медийни публикации, според които синът и съпругата на Сарафов и са придобивали скъпи апартаменти и имоти.