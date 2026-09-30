Опасват с велоалеи кв. "Бузлуджа" във Велико Търново, ще има улици с ограничение 20 км/ч

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Велоалеи, зарядни станции за електрически велосипеди и движение с 20 км/ч по част от уличната мрежа - това се предвижда за квартал „Бузлуджа" във Велико Търново.

Проектирането и изграждането е част от общ проект за подобряване на градската среда и алтернативни форми на транспорт, който Велико Търново реализира с общините София, Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора по Програма LIFE, съобщи във фейсбук страницата си кметът Даниел Панов.

Велоалеите ще бъдат еднопосочни и с достатъчен габарит. Те ще са обособени по улиците по адекватен за пътната безопасност начин.

Особено внимание ще се обърне на кръстовищата.

В някои от вътрешните квартални улици се предвижда споделено движение и ограничение на скоростта от 20 км/ч.

Изграждане на зарядни и технически станции за електрически велосипеди също се предвижда в квартала.

Бъдещите велотрасета в квартал "Бузлуджа" вече бяха тествани от деца и ученици с обиколка на 22 септември, в рамките на Европейската седмица на мобилността, добави Панов.