Формулата за минималната заплата: 4 критерия по 25%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Социалното министерство най-накрая качи за обществено обсъждане промените в Наредбата за минималната заплата, които трябва да допълнят приетите текстове в Кодекса на труда.

С тях се регламентира, че минималната работна заплата за страната за следващата година се определя до 15 август по четири показатели, като всеки ще тежи по 25%:

1. покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се

взема предвид издръжката на живот – чрез средногодишно изменение на индекса на

цените на малка по състав кошница;

2. общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение – чрез годишно

изменение на брутната медианна работна заплата на наетите на пълно работно време, измерено чрез темпа на прираст, въз основа на данни от административния регистър на осигурените лица;

3. темп на растеж на работните заплати – чрез годишно изменение на средната

брутна работна заплата на наетите лица, измерено с темпа на прираст;

4. дългосрочни равнища на производителността на труда в страната – чрез средна

аритметична стойност, изчислена от годишните изменения на брутната добавена

стойност на един зает по съпоставими цени за период от последните 10 години.

Минималната работна заплата за страната за следващата година се определя в

диапазон с граници:

1. долна граница - размер на минималната работна заплата за текущата година;

2. горна граница, определена по данни на Националния статистически институт,

както следва:

ГГ = МРЗтг х [1+(0,25 х dИЦМК + 0,25 х dБМРЗ + 0,25 х dБСРЗ + 0,25 х dБДСедин зает)],

където:

ГГ – горна граница;

МРЗтг – минимална работна заплата за страната за текущата година;

dИЦМК – средногодишно изменение на цените, измерено чрез индекса на

цените на малка по състав кошница;

dБМРЗ – годишно изменение на брутната медианна работна заплата на наетите

на пълно работно време, измерено с темпа на прираст;

dБСРЗ – годишно изменение на средната брутна работна заплата на наетите

лица, измерено с темпа на прираст;

dБДСедин зает – средна аритметична стойност, изчислена от годишните

изменения на брутната добавена стойност на един зает по съпоставими цени за период от последните 10 години.

Представителните организации на работниците и служителите и на

работодателите договарят минималната работна заплата за страната за следващата

година до 15 май на текущата година.

Министърът на труда и социалната политика поставя началото на преговорите

и предоставя на представителните организации на работниците и служителите

и на работодателите данните. Тя засяга над 460 хил. работници у нас.

Председателят на Националния статистически институт предоставя необходимите данни на министъра на труда и социалната политика до 1 април на всяка календарна година.

Представителните организации на работниците и служителите и на

работодателите, участвали в преговорите за определяне на минималната работна заплата за страната, изготвят доклад до министъра на труда и социалната политика за резултатите от преговорите до 31 май.

Когато представителните организации на работниците и служителите и на

работодателите не представят доклад в срока , Министерският съвет определя

минимална работна заплата за страната за следващата година в диапазона.

Министърът на труда и социалната политика създава комисия за оценка на адекватността на минималната работна заплата. Комисия извършва оценка на адекватността на минималната работна заплата за предходната година, като оценява съотношението ѝ към:

1. 60 на сто от размера на брутната медианна работна заплата за наетите на пълно работно време за предходната година;

2. размера на издръжката на живот за предходната година."



