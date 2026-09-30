И след 26 г. в затвора Людовик Толумов не се разкайва: Убих убиец

Пловдивският окръжен съд отказа да замени доживотната му присъда с 30 г., още не е критичен към престъпленията си

Серийният убиец Людовик Толумов, от когото и от съучастника му Иван Серафимов-Сладкото беше настръхнал целият Пловдивски край преди повече от 2 десетилетия, направи неуспешен опит да намали присъдата си от доживотен затвор на 30 г. Толумов беше задържан през август 2000 г., след като умъртви и Серафимов, и вече е излежал 26 години от наказанието си. Ако Окръжният съд в Пловдив беше уважил искането му, щеше да му остане да изтърпи още само около 4 години. Съдебният състав обаче отказа, защото след дългия си престой зад решетките Толумов все още не е критичен към престъпленията си.

А техният списък е дълъг. Първата му присъда е от 1978 г. и е за кражба. Следват още кражби, набеждаване, грабежи на коли, включително и на германски гражданин, изнасилвания и убийства. Най-драстичен е случаят от май 2000 г., когато край Бяла река Толумов и Серафимов попадат на двама млади влюбени - Севгин и Руждие. Убиват момчето, жестоко изнасилват момичето и я наръгват многократно с нож. Решават, че е Руждие е мъртва, и я зарязват. Тя обаче оцелява и впоследствие помага за залавянето на Толумов, което се случва, след като той убива и съучастника си.

"Момчето ни напсува, ама нито на него, нито на момичето съм посегнал. Серафимов ги уби, мене ме осъдиха като съучастник. Аз убих убиец, той беше престъпник, ама за майка му е неин син, имам вина, ама не чак за доживотен затвор", каза пред съда Толумов. И подчерта, че в първите години в затвора бил нервен и недоволен от присъдата, но после осъзнал вината си. "Работех - и като чистач, и в кухнята - за 500 души съм готвил. Загубих сина си, всичко загубих. Вече съм на над 70 години, няма да изкарам още много в затвора", добави той.

Прокурорът по делото Галина Андреева подчерта, че според оценката на затворническата администрация рискът от рецидив при него остава среден, а не нисък и че изминалите години отношението на Толумов към извършеното не се е променило.

Адвокатът на осъдения Николай Ангелов изтъкна, че има трайна тенденция към стабилно поведение на Толумов, а и той има отработени 1490 дни, награждаван е 17 пъти, а вече пише и втора книга.

Съдът обаче прецени, че ако присъдата му бъде намалена и му останат 4 години зад решетките, това би бил твърде кратък срок на поправянето на Толумов, като се има предвид, че за 26 години не е постигнато много.

Людовик Толумов може да направи нов опит за преразглеждане на присъдата пред Апелативния съд.