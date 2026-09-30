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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23649516 www.24chasa.bg

Мария Цветкова е назначена за зам.-министър на младежта и спорта

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Министерски съвет Снимка: 24 часа

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на младежта и спорта е назначена Мария Йорданова Цветкова. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Министерски съвет Снимка: 24 часа
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