Бъг в системата за гласуване спря заседанието на парламента

Технически проблем спря заседанието на парламента. По информация на "24 часа" причината е проблем със системата за гласуване. Депутатите са в принудителна почивка вече близо два часа.

Заседанието спря след приемането на промени в Гражданския процесуален кодекс. От ръководството пуснаха почивка, която в последствие се беше удължена. По програма заседанието трябва да продължи до 14 часа, но не е ясно дали ще бъде възобновено днес. В днешната програма бяха предвидени още две точки: промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.