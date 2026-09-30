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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23649603 www.24chasa.bg

Бъг в системата за гласуване спря заседанието на парламента

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Момент от днешното пленарно заседание Снимка: Велислав Николов

Технически проблем спря заседанието на парламента. По информация на "24 часа" причината е проблем със системата за гласуване. Депутатите са в принудителна почивка вече близо два часа.

Заседанието спря след приемането на промени в Гражданския процесуален кодекс. От ръководството пуснаха почивка, която в последствие се беше удължена. По програма заседанието трябва да продължи до 14 часа, но не е ясно дали ще бъде възобновено днес. В днешната програма бяха предвидени още две точки: промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Момент от днешното пленарно заседание

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