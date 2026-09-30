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Братя пребиха и ограбиха жена в София

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Юмрук СНИМКА: PIXABAY

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама братя на 20 и на 22 години за грабеж над жена, при който й е нанесен побой.

На 27 септември 2026 г. около 22,00 ч. на спирка на градския транспорт в ж.к. „Люлин" в гр. София, обвиняемите Р.М. и Т.М. отнели портмоне с 350 евро, ваучери за храна и документи от владението на жена, като употребили сила за това. Двама обвиняеми удряли жената с юмруци в лицето, носа и зъбите, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор Р.М. и Т.М. са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо двамата обвиняеми.

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

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