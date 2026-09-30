Млад съдия крещи на 101-годишния си дядо, гневни граждани заляха съда с обаждания и имейли

Шефът на СГС Руси Алексиев лично се зае със случая, поиска информация от председателя на Софийския районен съд Александър Ангелов какво е предприел

Десетки имейли и обаждания са получени в Софийския градски съд, след като в социалните мрежи преди ден се появи клип, на който млад мъж крещи на възрастен човек.

На клипа се чува мъжът да крещи: Ако те видя на обяд, те изхвърлям, барабар с чиниите и посудата, през балкона. Няма да обядваш повече, никакъв обяд, само закуска и вечеря. Като всеки път ми се правиш на ударен, как не те е срам, безсрамник, абсолютен. По целия апартамент ли ще правиш трохи? Между краката имаш хляб, къде го носиш? Теб трябва с шамари да те изкарвам. Правиш си какво искаш, докога, безсрамник - Белчо Бояджиев, всички нека да чуят", крещи мъжът, а през това време се чува как мята чинии по пода.

Белчо Бояджиев е името на възрастния човек. Той е на 101 години, пенсиониран инженер. В социалните медии още вчера се появи информация, че младият мъж, който крещи, е неговият внук Боян Бояджиев - съдия. По този повод в съда са получени десетки имейли и обаждания от възмутени граждани.

От Софийския градски съд съобщиха, че Боян Бояджиев е бил младши съдия в Софийския градски съд до 1 юли 2026 г. С решение на Съдийската колегия на ВСС е назначен на длъжност съдия в Софийски районен съд.

След запознаване със съдържанието на видеоклипа, както и с множеството имейли, получени на служебната поща на съда, председателят на СГС Руси Алексиев е поискал информация от административния ръководител на Софийския районен съд какво е предприел по случая, за да може при необходимост да бъдат предприети последващи действия.