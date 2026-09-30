Шаманът от Калофер пред съда: В сърцето си се чувствам невинен и свободен! (Обновена)

Бунгалата на Хосе са били претърсени и са били иззети различни прахообразни смеси, пакети със зелена суха маса и буркани, за които се предполагало, че съдържат наркотици

Аз съм невинен. В сърцето си се чувствам невинен и свободен!

Това заяви в последните си думи към Окръжния съд в Пловдив 58-годишният Хосе Мануел Гиямон Николас, арестуван за кактуси с дрога край Калофер. Той обясни, че най-много се притеснява, че управителката на комплекса му от бунгала имала много работа, с която сега трябвало да се оправя сама. За другото му било все тая - можел да плати гаранция или да остане под домашен арест.

Лидерът на сдружението "Слънце за Водолей" Хосе Мануел Гиямон Николас беше арестуван в първите часове на 27 септември. Той беше обвинен в държане на наркотици с цел разпространение. Полиция и ДАНС иззели 35 кактуса и бутилки с тъмна течност и гъби, които евентуално можели да съдържат наркотици.

Акцията беше проведена в комплекс от бунгала край Калофер, собственост на сдружението на Хосе. Там той провеждал различни ритуали като Инипи - свещена индианска сауна за пречистване и хармония. В устава като основни цели на "Слънце за Водолей" са посочени именно запазването на подобни ритуали, мъдростта на древните общества и изучаването на различни алтернативни терапии като рейки, аюрведа, масажи, физиотерапии, гемотерапия, астрология, йога и медитация. Новите членове пък трябвало да платят минимална вноска от поне 10 000 лв., за да ги приемат.

Прокурорката Албена Георгиева поиска от съдебния състав да остави Хосе зад решетките. Тя изтъкна, че на испанеца е повдигнато обвинение, за което законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 г. и глоба между 2500 и 10 200 евро. "Въпреки изключително началния етап на разследването, считам че са събрани изобилни доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, в което е обвинен", каза прокурорката.

Тя посочи още, че на 27 септември бунгалата на Хосе са били претърсени и са били иззети различни прахообразни смеси, пакети със зелена суха маса и буркани, за които се предполагало, че съдържат наркотици. "От показанията на някои от разпитаните свидетели се доказва, че някои от бутилките с тъмна гъста кафява течност са приготвяни от обвиняемия и са били предназначени, за да ги предоставя за употреба на участници в нетрадиционни религиозни ритуали", заяви Георгиева. Разследващите са разпитали всички участници в индианския ритуал, проведен на 26 септември от обвиняемия. По делото има и експертна справка на част от иззетото, която показала, че в част от бутилките имало мескалин - високорисково наркотично вещество.

Служител на ДАНС обяснил, че Хосе водел ритуали с аяуаска 4 пъти в годината. Управителката на базата с бунгалата пък обяснила, че желаещите да участват в тях заплащали такса и получавали от отварите, които Хосе държал в хладилника си.

По думите на прокурорката единствената адекватна мярка за неотклонение е "задържане под стража". Той няма постоянен адрес у нас, може да се укрие, а ритуалите извършвал от години. "Категорично не става въпрос за секта, а за участници в нетрадиционни ритуали, като темаскал", уточни Албена Георгиева. Посочи, че провеждането им не е незаконно, но държането на наркотични вещества и предоставянето им на участниците е престъпление.

Адвокатите на Хосе Мануел Гиямон Николас Тодор Йосифов и Нели Каварджикова се възпротивиха на държавното обвинение и бяха категорични, че от събраните доказателства не може да се направи обосновано предположение за вината на испанеца. Експертната справка установявала наличие на мескалин, но не показвала колко, а ако то се окажело малко, нямало да може да се говори за разпространение. Свидетелите пък не разказвали при ритуалите да им е давана течност. Защитата отбеляза, че испанецът е установен в България от години, макар самият обвиняем да отбеляза, че живее официално в родния си град Мурсия и има дъщеря в Малага. Адвокат Каварджикова попита и на какво стъпва прокуратурата, за да обвини испанеца в притежание на DMT, след като такова не е открито никъде.

Съдия Силвия Цанкова обяви почивка, за да обмисли решението си. Тя прецени, че събраните доказателства обосновават в достатъчна степен подозрение както за евентуалното причастие на обвиняемия към изследваните до момента наркотични вещества, така и за изискуемия специален елемент - цел разпространение. За възражението на защитата за неизследването на всички иззети вещества и неустановяването на точните количества мескалин, добави, че извършеното до момента е достатъчно за целите на производството. Съдия Цанкова отсече, че дори домашен арест няма да е адекватна в случая. И наложи най-тежката мярка "задържане под стража".

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд.