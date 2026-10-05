Наред с инвестициите в нови производства трябва да използваме много по-добре и ресурсите, които вече притежаваме

– Г-н Дамянов, какво означава празникът на Стара Загора за вас като областен управител и като човек, свързан с града?

– 5 октомври е много повече от дата в календара на Стара Загора. Той носи символиката на възстановяването и способността на един град да започне отново след огромно изпитание. Именно на 5 октомври 1879 г. е положен символичният основен камък за възстановяването на града. Затова за мен този ден е свързан не само с историята, а и с идеята за устойчивост, приемственост и отговорност към следващите поколения. Като човек, израснал и получил част от образованието си тук, възприемам Стара Загора много лично. А като областен управител имам отговорността да гледам към целия регион – към неговото развитие, хората, икономиката и съхраняването на онова, което ни дава идентичност.

– Говорите за идентичност. Един от най-разпознаваемите символи на региона е домът-паметник на Бузлуджа. Какво се случва с него?

– Бузлуджа е обект, който предизвиква различни оценки за миналото, но неговото архитектурно, историческо и туристическо значение трудно може да бъде пренебрегнато. Като държавна собственост той поставя пред нас и много конкретна отговорност – да не допуснем необратимото му разрушаване. Областната администрация изпълнява проект BG16FFPR003-2.006-0063-C01 „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“. В рамките на проекта се предприемат най-необходимите действия за съхраняване на сградата – покривната конструкция и затварянето чрез поставяне на прозорци. В ход е процедура по избор на изпълнител по договор с предмет: „Изготвяне на Стратегия за опазване и адаптация на Дом-паметник Бузлуджа“. Стартирана е процедура по конструктивно обследване за възлагане на обществена поръчка – събиране на оферти с обява. Предстои да бъде обявена процедура по реда на Закона за обществените поръчки и за идеен проект, работен проект, авторски надзор и строително-монтажни работи.

Калоян Дамянов на Бузлуджа

- Защо инвестицията в Бузлуджа е важна за развитието на областта, а не само за опазването на една историческа сграда?

- Бузлуджа има потенциал, който надхвърля самата сграда. Тя е разпознаваема далеч извън България и вече привлича международен интерес. Въпросът е дали ще оставим този интерес неорганизиран и обектът ще продължи да се руши, или ще го превърнем в ресурс за региона. За мен правилният подход е Бузлуджа да бъде разглеждана в по-широк контекст – културно наследство, туризъм, икономическа активност и идентичност на региона. Това е особено важно във време, когато Стара Загора преминава през сериозна икономическа и енергийна трансформация. Наред с инвестициите в нови производства и технологии трябва да използваме много по-добре и ресурсите, които вече притежаваме.

– Стара Загора е изправена пред голяма трансформация, свързана и с бъдещето на комплекса „Марица-изток“. Как виждате областта след 10 години?

– Като регион, който не се отказва от индустриалната си сила, но я надгражда. „Марица-изток“ е част от икономическата и социалната идентичност на областта и зад него стоят хиляди семейства, огромна експертиза и инфраструктура. Затова трансформацията трябва да бъде управлявана, а не просто наблюдавана.

Бъдещето на Стара Загора не може да се основава само на един сектор. Необходими са нови инвестиции, модерна индустрия, образование и наука, туризъм, културно наследство и по-добра свързаност. Именно тук виждам връзката между на пръв поглед толкова различни теми като „Марица-изток“ и Бузлуджа – и двете поставят въпроса как съхраняваме постигнатото и едновременно с това създаваме нова перспектива.