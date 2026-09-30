Домат полетя към кмета на Доспат, последва физически сблъсък между политици

Скандал и остро напрежение белязаха днешното заседание на Общинския съвет – Доспат. По твърдения на кмета на общината инж. Елин Радев политическото противопоставяне е преминало границата на словесния спор и е прераснало във физически инциденти.

По време на дискусиите Цанко Карталов, представител на „Обединение за бъдещето на община Доспат" е хвърлил домат по Радев. Кметът твърди още, че след това Карталов е тръгнал към него по начин, който той е възприел като опит за физическа саморазправа.

Напрежението не приключило с края на заседанието. При входната врата на сградата възникнал нов инцидент с Павел Василев – ръководител на общинската организация на „Прогресивна България" в Доспат – и неговия брат Александър Василев.

Според версията на кмета е започнало блъскане, след което Александър Василев го е ударил в областта на корема. Радев заявява, че го е отблъснал, за да прекрати физическия контакт.

За случилото се незабавно е подаден сигнал на телефон 112. Компетентните институции предстои да изяснят обстоятелствата около инцидентите и да установят действията на всеки от участниците.

Кметът посочва, че независимо от случилото се ще продължи да работи по инфраструктурни проекти, инвестиции и развитието на населените места в община Доспат.

„Причината на агресията на Карталов е, че му съборих незаконните постройки, частният съдебен изпълнител му продаде имота и той започна със заплахите. За заплахи за убийство от него съм подавал няколко сигнала. Днес каза на сесията, че другия път щял да дойде с оръжие в ОбС!"

Радев изрази силно разочарование от липсата на своевременна реакция от правоохранителните органи:„Никаква защита – полиция, прокуратура мълчат, като кмет нямам никаква защита! Многократни сигнали съм подавал за заплахи за опит за убийство. Ще пиша до главния прокурор", заяви Радев.

"Разпитват се всички участници в инцидента, без изключения от постовете им и политическата принадлежност. Има записи, които са налични и ще бъдат прегледани за изясняване на ситуацията. Към момента няма задържани. Сезирана е и прокуратурата", заяви ст.комисар Костадин Пачеджиев, директор на ОД на МВР- Смолян.