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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23649931 www.24chasa.bg

Трима загинаха при катастрофа на пътя Айтос - Дългопол

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Тежка катастрофа е станала на на пътя Айтос - Дългопол при разклона за Зетьово.

По първоначална информация са се ударили лек автомобил и бетоновоз.

При инцидента са загинали трима души, съобщи БНТ. 

Междувременно от АПИ съобщиха, че трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: Ябълчево - Просеник - Оризаре - Тънково - Слънчев бряг - Бургас и обратно. Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута: Вресово - Люляково - Съединение - Прилеп - Карнобат - Сливен и обратно.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съборазена скорост.

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