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Миролюб Столарски: Не мисля, че убийството на Илиян Филипов има връзка с транспортния му бизнес

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Миролюб Столарски Снимка: Архив

"Като човек Илиян беше незаменим. Нямаше някой да поиска някаква помощ от него и той да не я даде. Винаги е защитавал интересите на всички превозвачи, не само собствените си, независимо от това кой е бил на власт. Тъжен ден за транспортния бранш на България".

Това сподели пред БНР Миролюб Столарски, след като стана ясно, че бизнесменът Илиян Филипов е убит.

Столарски обясни, че транспортната фирма PIMK, собственост на убития Филипов, е най-голямата в България.

"И единствената, която има няколко вида транспорт – както железопътен, така и товарен".

Миролюб Столарски не смята, че престъплението има връзка с транспортния бизнес на жертвата.

"По-скоро може би причината трябва да се търси в другите бизнеси, които той има".

Столарски не очаква преразпределение в транспортния бранш.

"Като материална база е може би най-големият превозвач в България. Има си партньори, има си наследници, които не биха оставили този бизнес да потъне".

Не мога да нямам притеснения, че се връщаме към опасните за бизнеса времена, призна Столарски.

Сигналът за убийството на Илиян Филипов е подаден около 1 часа през нощта.

Филипов е бил прострелян в собствен имот, представляващ къща в района на Гребната база на Пловдив. Цялата зона е отцепена от полиция. Убийството е станало близо до комплекс "Охридея". Служители на реда разпитват живеещи наоколо.

Всички изходи на Пловдив са блокирани.

Филипов е създател и ръководител на ПИМК - една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството. Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив.

Той е собственик на ФК "Ботев" (Пловдив). Името му е свързано и със строителството на стадион "Христо Ботев", известен като Колежа.

Миролюб Столарски Снимка: Архив

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