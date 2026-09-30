Предложение! От 1 януари детските ще са 30 евро, а майчинството през втората година около 450 евро

По-високо майчинство, детски и пари за раждане предвижда правителството в бюджета за следващата година. Все още се правят разчети и не мога да се ангажирам, че това ще са последните числа, каза в ресорната комисия социалната министърка Наталия Ефремова.

Ако майките се върнат на работа ще получават 75%, а не 50% както сега. Смята се колко точно да е и майчинството през втората година. Сумата ще бъде около 450 евро. Направихме бърз преглед на законодателството и в другите европейски страни. Ако една майка се е осигурявала на максималния осигурителен доход, то тя би получила общо 28 хил. евро през двете години, или по 1000 евро на месец, каза Ефремова. Номинално дори се получавало повече от Австрия, където майчинството било 8 седмици преди и 8 седмици след раждането.

Еднократна помощ при раждане също се вдига. Така за първо дете ще е 300 евро (191,74 евро в момента), при второ - 720 евро (460,17 евро в момента), а при трето - 360 евро (230,09 евро в момента).

Помощта за учениците от първи до четвърти и осми клас също се вдига и тя ще е 175 евро. Сега се отпускат 153,39 евро.

Детските също се вдигат. За едно дете помощта вече ще е 30 евро, а за две - 65 евро. В момента за едно дете е 25,57 евро.

Общо за семейните помощи ще се предвиждат 300 млн. повече, като 200 милиона са в данъците.

Ефремова припомни, че родителите ще могат да приспадат от годишната си данъчна основа разходите за здравни, образователни и спортни дейности на децата си. Това предвижда ново данъчно облекчение, част от пакета данъчни и приходни мерки за 2027 г.

Размерът на новото облекчение е до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца.

За разлика от съществуващите облекчения за деца, които се ползват без допълнителни условия, при новото се приспадат конкретни разходи и те трябва да имат документ за записано дете.

Увеличават се и действащите данъчни облекчения за деца, които не са актуализирани от години.

при едно дете - 5000 евро

при две деца - 8000 евро

при три и повече деца - 11 000 евро

за деца с увреждания - 10 000 евро

Социалната министърка обясни, че няма да се съкращават хора в Агенцията за социално подпомагане, а ще се преразпредели работата, за да са по-ефективни. Вероятно ще се закрият незаетите щатове. Ще има намаление на регионалните структури на Агенцията за социалното подпомагане. Сега те са 28, като идеята е да се свият до 13-15. Първоначално идеята е била да са 7, но се направил анализ на заетостта, натовареността, като дори се е гледало покритието в страната. Пората пък ще останат на работа. Причината е, че сега същинската работа е в Дирекциите за социално подпомагане. Регионалните се занимават предимно с осиновявания и приемната грижа.

Най-голямата ми професионална победа би било да има по-голямо съгласие при мерките и реформите, каза още тя.